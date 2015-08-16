النقل تفتح مشروع ميناء أبو فلوس الاستثماري وتعتزم زيادة مساحة الموانئ

افتتح وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، مشروع ميناء أبو فلوس الاستثماري، معلنا عزمه على زيادة مساحة الموانئ العراقية والانفتاح على بحار العالم.وذكر الحمامي في كلمه له خلال افتتاحية المشروع ان” مشروع ميناء أبو فلوس الاستثماري، يساهم برفد الاقتصاد وحركة الموانئ العراقية، وانا اميل الى المشاريع الاستثمارية خصوصا من الأموال العراقية، مؤكدا تذليل الصعاب امام المستثمرين في هذا الجانب خصوصا ان للملاحة البحرية دورا كبيرا في شط العرب”.وأضاف ” منع في السابق الاستيراد عبر منافذ شط العرب واليوم امامنا سفن تحمل المنتجات الزراعية ومشتقاتها وغيرها من البضائع وتدخل الى الموانئ وكذلك اتصلنا بالتجارة يوم امس لنقوم بإدخال سفن نقل الخردة والسكراب عبر الموانئ، وكذلك نقل المواد الغذائية عبر منفذ أبو فلوس”.واشار الى وجود خمسة الاف سفينة صيد معطلة غير قادرة على الحركة بسبب تقصير بعض الجهات التي لا تقدر أهمية الملاحة، منتقدا اهمال هذا القطاع، وسنسعى الى تشغيل هذه السفن لأهميتها الاقتصادية، منوها الى انه “لا يمكن ان تنحصر الموانئ بمساحة 52 كم فقط ويجب الانفتاح على بحار العالم “.وفي جانب اخر قال الحمامي ان الوزارة تسعى الى توزيع قطع أراض سكنية على موظفيها في بغداد بمنطقة {الزعفرانية} وكذلك ستوزع قطع في واسط وميسان، بعد ان وزعت مئات القطع مؤخرا “.وبين” تم تثبيت الأجور اليومية والعقود في شركة الموانئ وهناك اكثر من فرصة في التعيين فيها، ووزارة النقل منحت تخفيضات كبيرة للشهداء وجرحى الحشد الشعبي، بفتح باب القبول لكلية الطيران على نفقة الوزارة لعوائل الشهداء والفقراء، وسنستقبل الطلبات لتدريب 50 طيارا و50 مهندسا و 50 موظف صيانة”. وختم بالقول “ان الوزارة ستنجز خلال الـ 9 اشهر المقبلة عدة مشاريع في كربلاء المقدسة منها مشروع القطار المعلق {المونوريل}”.من جهه اخرى قال النائب عن كتلة المواطن من محافظة البصرة، حسن خلاطي، ان “توسيع ميناء ابوفلوس وتشجيع الاستثمار خطوة مهمة من شأنها ان تلعب دورا كبيرا في جلب رؤوس الاموال وتشغيل الايدي العاملة”.وذكر خلاطي في بيان تلقت (العدالة) نسخة منه ان “خطوة وزارة النقل في توسيع الموانئ العراقية وخصوصا ميناء ابوفلوس وتشجيع الاستثمار خطوة مهمة من شأنها ان تلعب دورا كبيرا في جلب رؤوس الاموال وتشغيل الايدي العاملة”.واضاف ان “هذه الخطوة تكون ممهدة لأسس النهوض بقطاع النقل وبالاخص ضمن خطط النهوض بالموانئ ومالها من مردود مالي ينعش الاقتصاد العراقي في ظل الازمة المالية التي يمر بها العراق في هذه المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه بلدنا “. من جهه اخرى صادق وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي، على توزيع ٧٤٠ قطعة ارض لموظفي الشركة العامة للنقل البحري في طلاع الحمزة. وقال سيادته “ان الوزارة تعمل على توزيع قطع اراضي او دور سكنية على جميع موظفي الوزارة وتشكيلاتها ونبذل جهودا كبيرة في سبيل الاسراع بهذه البادرة”، مبينا ” انها مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه كوزير للنقل بضرورة توفير سكن مناسب للعاملين”…من جانبه اشار مدير عام الشركة العامة للنقل البحري المهندس عبد الكريم كنهل ” نزف البشرى لكل الموظفين بتحقيق حلمهم بامتلاك قطعة أرض تؤمن لهم مستقبل اطفالهم وسنعمل مع السيد المحافظ على انهاء ملف قطع الاراضي التي اوعز بها السيد الوزير للشركة في قضاء شط العراب لشمول موظفي الشركة كافة بهذا الاستحقاق”.وقدم جمع من الموظفين شكرهم وتقديرهم العالي للسيد للسيد وزير النقل على رعايتة الكريمة لابناء الشركة العامة للنقل البحري وجهوده الكبيرة في دعم موظفيها”.من جهه اخرى

أمهلت لجنة التجاوزات المركزية في مقر الوزارة مدة أقصاها أسبوعا واحدا للمتجاوزين لتسديد ما بذمتهم من مستحقات مالية لوزارة النقل.وبين رئيس اللجنة السيد عبد العظيم الساعدي “ان اللجنة اعطت مدة اسبوع واحد بحق المخالفين الذي لم يسددوا ما بذمتهم من مستحقات مالية بحق املاك الوزارة وبخلاف ذلك ستقوم اللجنة باعلان مزايدة على تلك الاملاك لتمليكها لغيرهم”.ويأتي ذلك خلال جولة ميدانية تم الاطلاع على حيثيات العمل ومتابعته من قبل اللجنة بهدف القيام بالاعمال والمسؤوليات المناطة بها.

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