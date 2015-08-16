الهجرة تواصل توزيع المساعدات الاغاثية على النازحين

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين استمرارها في توزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية على الاسر النازحة.وذكر بيان للوزارة ان “فرق الوزارة الميدانية وزعت 30 الفا، و690 حصة اغاثية للنازحين في محافظتي صلاح الدين والسليمانية ومخيماتها، فضلا عن العوائل في احياء السكر والنور والحدباء والجامعة بايسر الموصل المحررة”.وأوضح ان “فرق عمل الوزارة وزعت 10 الاف، و 147 حصة من المساعدات الاغاثية متمثلة بالعينية والغذائية والصحية بين النازحين في مخيمات جدعة والمدرج التابعين الى ناحية القيارة جنوب الموصل ومخيمي حسن شام الثاني والخازر شرقه، علاوة على مخيمات ديبكة الثالث والرابع والحاج علي التابعة لقضاء مخمور”.وأشار إلى توزيع، “14 الفا، و103 حصة اغاثية للنازحين في قضاء الشرقاط ومخيم تل السيباط التابعين لمحافظة صلاح الدين”، مضيفا “كما وزعت الفا و440 حصة اغاثية للنازحين في حلبجة وسيروان وخورمال بمحافظة السليمانية”.وبين ان “حصة العوائل في احياء السكر والنور والحدباء والجامعة المحررة والتابعة للساحل الايسر بمدينة الموصل، كانت 5 الاف سلة غذائية جافة”.

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