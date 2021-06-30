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بابل وكربلاء تقلصان ساعات الدوام الرسمي

بابل وكربلاء تقلصان ساعات الدوام الرسمي
اخبار محلية - 0:59 - 30/06/2021 - عدد القراء : 277

قررت محافظتا بابل وكربلاء المقدسة، تقليص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وذكر بيان لمحافظة كربلاء امس الثلاثاء، انه “نظرا لوصول درجات الحرارة الى مستويات عالية وجه محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي بتقليص الدوام الرسمي ليبدأ من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا ابتداءً من ٣٠ من شهر حزيران الجاري لغاية الاول من شهر اب المقبل”. من جهتها، قررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل وتقليص ساعاته بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وذكر بيان لمحافظة بابل ان “محافظة بابل قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس وتقليص ساعاته ابتداءً من اليوم الأربعاء (ليبدأ من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الواحدة بعد الظهر) بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.

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