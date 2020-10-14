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تأجيل امتحانات الدور الثاني في النجف الاشرف

تأجيل امتحانات الدور الثاني في النجف الاشرف
اخبار محلية - 1:43 - 14/10/2020 - عدد القراء : 249

اعلنت تربية محافظة النجف الاشرف، امس الثلاثاء، تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط خلال ايام عطلة المحافظة بمناسبة وفاة الرسول {ص}. وذكرت التربية في بيان صحفي، انه” بمناسبة عطلة ذكرى وفاة الرسول الاكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي تصادف يومي الاربعاء والخميس ١٤- ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ تقرر تأجيل امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط خلال ايام العطلة وتستأنف يوم السبت المصادف ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠ “.لاواعلن محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء 14/10/2020ويوم غد الخميس 15/10/2020 عطلة محلية بمناسبة وفاة الرسول الاكرم {صلى الله عليه واله وسلم}.

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