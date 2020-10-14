تأجيل امتحانات الدور الثاني في النجف الاشرف

اعلنت تربية محافظة النجف الاشرف، امس الثلاثاء، تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط خلال ايام عطلة المحافظة بمناسبة وفاة الرسول {ص}. وذكرت التربية في بيان صحفي، انه” بمناسبة عطلة ذكرى وفاة الرسول الاكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي تصادف يومي الاربعاء والخميس ١٤- ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ تقرر تأجيل امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي والثالث المتوسط خلال ايام العطلة وتستأنف يوم السبت المصادف ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٠ “.لاواعلن محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء 14/10/2020ويوم غد الخميس 15/10/2020 عطلة محلية بمناسبة وفاة الرسول الاكرم {صلى الله عليه واله وسلم}.

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