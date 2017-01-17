تهيئة 10 آلاف خيمة جديدة لنازحي الموصل

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين،امس الاثنين، عن تهيئة 10 آلاف خيمة إيواء في مناطق متفرقة من الموصل، تحسبا لأية موجة نزوح متوقعة مع تقدم القوات العراقية المشتركة في المدينة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز، أن الوزارة “وضعت نصب عينيها أكثر من سيناريو للنزوح جراء اشتداد المعارك في مدينة الموصل”، مبينا ان هذه السيناريوهات تركز على “اختيار الأماكن القريبة لمناطق النزوح لتسهيل عملية العودة الى المناطق المحررة مستقبلا”.وأضاف، أن “فرقنا العاملة مستمرة في استقبال النازحين من خطوط التماس لإيصالهم الى مخيمات الإيواء وهنالك تنسيقا أمنيا في هذا الإطار”.واكد “إيواء جميع النازحين من مناطق العمليات من دون استثناء”، مبيناً أن “الوزارة توفر المواد الإغاثية في مخيمات الإيواء رغم تأثيرات الأزمة المالية في البلاد

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus