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خمس جامعات عراقية تتصدرها بغداد في تصنيف عالمي

خمس جامعات عراقية تتصدرها بغداد في تصنيف عالمي
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 0:33 - 06/06/2024 - عدد القراء : 63

أعلن تصنيف (QS World University Rankings 2025) العالمي للجامعات نتائج نسخته الخاصة بالعام 2025 التي تنافس فيها ألف وخمسمئة جامعة من مختلف دول العالم.وأظهر الموقع الرسمي للتصنيف (https://www.topuniversities.com/world-university-rankings?countries=iq) حصول الجامعات العراقية على مراتب تنافسية حيث جاءت جامعة بغداد بالمركز (801-850) ثم الجامعة المستنصرية (1001-1200) وجامعة بابل (1201-1400) وجامعة البصرة (1201-1400) وجامعة الكوفة (1201-1400).ويعتمد تصنيف (QS) في تقييم الجامعات على معايير السمعة الأكاديمية (30%) وأرباب العمل (15%) ونسبة الطلبة للتدريسيين (10%) والاقتباسات (20%) والتدريسيين الدوليين (5%) والطلبة الدوليين (5%) وشبكة البحوث الدولية (5%) والتوظيف (5%) والاستدامة (5%).الجدير بالذكر أن العراق جاء في المرتبة 37 عالميا بعد أن حققت 13 جامعة مواقع تنافسية في تصنيف (The Times) فيما سجلت الجامعات والكليات العراقية تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية الأخرى التي منها تصنيف شنغهاي للموضوعات  (Global Ranking of Academic Subjects)  للعام 2023 الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص (Dentistry & Oral Sciences) وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه سبع وأربعون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي زاد فيه عدد المؤسسات التعليمية العراقية إلى أربع وسبعين جامعة وكلية وتصنيف RUR الذي تتواجد فيه خمس وأربعون جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية.

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