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رئيس هيأة الاستثمار الوطنية يحدد موعد طرح 70 فرصة استثمارية لطريق التنمية

اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 19:08 - 16/09/2024 - عدد القراء : 48

حدد رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية موعد طرح 70 فرصة استثمارية لطريق التنمية بملتقى العراق للاستثمار في تشرين الثاني المقبل.وذكر بيان للهيأة تلقته(  العدالة) ان :”ذلك جاء خلال استقبال مكية وفدا تركيا برئاسة نائب رئيس هيأة الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية برفقة عددا من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية التركية وحضور السفير التركي في بغداد ” أنل بورا إينان “.‏ورحب مكية، في مستهل اللقاء بالحضور عن الجانب التركي، مستعرضا “العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين”، مشيرا إلى “اتفاقية (حماية الاستثمارات بين العراق وتركيا ) التي جاءت بعد زيارة حل فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ضيفا على العراق والتي هي في طور التصويت عليها في مجلس النواب لتكون حيز التنفيذ إلى جانب (اللجنة العراقية التركية المركزية)  التي تتابع كافة الأنشطة مع الوزارات المعنية بكلا البلدين”.‏ووجه مكية، الدعوة إلى “الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال ملتقى العراق للاستثمار 2-3 نوفمبر القادم الذي سيعلن فيه عن فرص استثمارية متكاملة الموافقات من الجهات القطاعية المعنية وجاهزة لإحالتها  للمستثمر بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاحالة مباشرة وبما يمنح الفائزين بالفرص مرونة وانسيابية عالية للإنطلاق في مشاريعهم التي ستكون متنوعة وشاملة لكافة التخصصات لاسيما في قطاعات (الكهرباء ،ا لنفط ،النقل الاتصالات ،  مشاريع المناطق الحرة ، والصناعة، والإسكان، والمدن السكنية الكبرى والترفيهية) وغيرها”.ونوه، الى “الإعلان عن طبيعة هذه الفرص التي قاربت ال(70) فرصة سيكون متاحا على الموقع الرسمي للهيئة قبل أيام من انطلاق الملتقى الذي سيكون تظاهرة اقتصادية تليق بالاقتصاد العراقي الناهض”.‏

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