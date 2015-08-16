شركة النقل الخاص تعلن الاتفاق مع الشركات المنفذة لمشاريع قائمة لأكمال عدد من محطات نقل متكاملة

اعلن المهندس المهندس ميثاق طالب العلياوي مدير عام الشركة العامة لادارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل الاتفاق مع الشركات المنفذة لمشاريع قائمة لأكمال عدد من محطات نقل متكاملة وأشار العلياوي في تصريح للعدالة ان الشركة اعدت خطة لتنفيذ مرائب موحدة تدخل ضمن خطتها الاستثمارية عن طريق التشغيل المشترك مع شركات اجنبية بالاضافة الى الاتفاق مع الشركات المنفذة لمشاريع قائمة لأكمال عدد من محطات نقل متكاملة على ان يتم تسديد مستحقاتهم المالية بالآجل ومنها مشروع محطة نقل النهضة الذي بلغت نسب انجازه 85% وهو من مشاريع النقل الحيوية المتطورة والاستراتيجية.حيث تعكف الشركة حاليا على انجازه بأسرع ما يكون لغرض أدخاله للعمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والسائقين . مشيرا ان كلفة تنفيذه حوالي 23 مليار دينار بعد تأهيله وتطويره وأدخال نظم تكنلوجيا معلومات حديثة فيه والتي ستصل مساحته حوالي 80 دونم. مؤكدا ان انجاز هذا المشروع سيكون له أثر وصدى واسع على المستوى العمراني من ناحية اعداد التصاميم الحديثة والمتطورة والخدمي كونه ستتوفر فيه كافة الخدمات من وقود وورش صيانة ومبيت ومطاعم وكافتريا وغيرها.وبين ان هذا المشروع سيساهم بتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد كونه يقع على شبكة الطرق السريعة تساهم بنقل آلأف المواطنين من بغداد وصولا الى المناطق الجنوبية والشمالية فضل عن خطوط النقل الداخلي ومشروع محطة نقل الديوانية الذي بلغت نسب انجازه 66%.وقال ان الشركة العامة لادارة النقل الخاص تعتزم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية الرصينة عن طريق التشغيل المشترك لغرض تنفيذ بناء مرائب موحدة في عدد من محافظات العراق.وقال ان الشركة ستقوم قريبا بالتعاقد عن طريق التشغيل المشترك مع عدد من الشركات العالمية الرصينة لتنفيذ أنشاء مرائب متطورة وحديثة في محافظات ذي قار وميسان وبابل وواسط وكربلاء المقدسة . مبينا ان الشركة ستقوم بهذا التعاقدات الخاصة بهذه المرائب بعد أنجاز تصاميمها وذلك من أجل الاستمرار في تطوير البنى التحتية لعملية النقل في العراق فضلا عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .وأضاف العلياوي ان الشركة لجأت الى هذه التعاقدات بالتشغيل المشترك مع الشركات الاجنبية نتيجة الازمة المالية التي يمر بها البلد فضلا عن عدم تمكن الشركة تنفيذ مثل هذه المرائب الموحدة لانها تحتاج مبالغ طائلة بسبب ان الشركة هي من شركات التمويل الذاتي وان الموازنة العامة لم تخصص اي مبلغ للشركة للعام الماضي 2016 والعام الحالي 2017 من اجل استمرار تنفيذ مشاريها الاستثمارية.وأكد العلياوي ان الشركة مستمرة بتوزيع الحوافز والمكافأة والارباح على منتسبيها كونها من الشركات الرابحة . مبينا ان الشركة باشرت مع وزارة المالية بأجراءاتها الادارية لغرض توزيع ارباح عام 2014 على الموظفين كما قامت الدائرة بتوزيع الحوافز بواقع 9,500 دينار للنقطة الواحدة على الموظفين الشهر الماضي مؤكدا ان هذه النسبة ستزداد خلال عام 2017 .وتابع العلياوي ان الشركة قامت خلال الايام القليلة الماضية بأفتتاح مرآب بعقوبة الداخلي فضلا عن الأستمرار تأهيل وتنفيذ عدد من المرائب في بغداد والمحافظات وخاصة مناطق الاقضية والنواحي في محافظتي البصرة وذي قار.مؤكدا ان الشركة ستقوم قريبا بأدخال مشاريع الكترونية حديثة ومتطورة تنفذ لاول مرة في العراق والتي ستساهم بالحد من عمليات السرقة والفساد بالاضافة الى توسيع عمل نظام البوابات الذكية والتي ساهمت في عملية تنظيم سير خطوط المركبات .ودعا العلياوي جميع اصحاب المركبات والمواطنين الدخول الى المرائب الخاصة بخطوط النقل الداخلي والمحافظات من اجل المحافظة على سلامتهم وكونها حالة وظاهرة حضارية للبلد.مشيرا ان هذا الاجراء سيساهم بالقضاء على تجزئة الخطوط وبتعاد اصحاب المركبات من فرض الغرامات عليهم .ومن الجدير بالذكر ان أهداف الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تنص على القيام بإدارة وتنظيم ومراقبة نشاط نقل الركاب والمسافرين داخل العراق وبين العراق والدول الأخرى بواسطة جميع سيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب العائدة للقطاع الخاص .و تتولى الشركة تنظيم نشاط نقل الركاب والمسافرين للقطاع الخاص داخل البلاد وبين العراق والدول الأخرى وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بتحديد مسارات الخطوط لسيارات النقل الخاص في مدينة بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى و إستحداث خطوط جديدة أو إلغاء البعض منها أو تغيير مساراتها بناءً على متطلبات النقل والكثافة السكانية وإنشاء مكاتب النقل لسيارات الأجرة (الصالون والحافلات) داخل بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى وتحديد مجال عملها والتنسيق بين الشركة وقطاعي النقل الإشتراكي والمختلط بما يحقق أفضل خدمة لنقل المواطنين وتحديد أجور نقل الأشخاص للخطوط في بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الخرى .

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