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فريق الجهد الخدمي يفتتح مستشفى الخضر العام في المثنى بعد إعادة تأهيله

فريق الجهد الخدمي يفتتح مستشفى الخضر العام في المثنى بعد إعادة تأهيله
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 19:11 - 16/09/2024 - عدد القراء : 65

 افتتح فريق الجهد الخدمي والهندسي مستشفى الخضر العام بعد إعادة تأهيله بشكل كامل في محافظة المثنى، فيما أشار إلى افتتاح مشروعي (حي الزهراء والملايين) في ذات المحافظة.وذكر بيان للفريق، تلقته  (  العدالة)، أن “رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي عبد الرزاق المالكي افتتح عدداً من المشاريع الخدمية والصحية في محافظة المثنى، يرافقه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم وعدداً من المسؤولين” .وقال المالكي: إن “فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي يعمل بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أخذ على عاتقه إيصال الخدمات للمناطق الزراعية المحرومة، إضافة إلى إسناد عمل وزارتي الصحة والتربية”.وأشار إلى أن “زيارتنا إلى محافظة المثنى، تضمنت افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والصحية منها افتتاح مستشفى الخضر العام بعد إعادة تأهيله بشكل كامل، إضافة لافتتاح مشروع (حي الملايين والزهراء) في قضاء الخضر للمرحلة الأولى بعد وصول نسب الإنجاز لمراحل متقدمة”.

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