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كهرباء النعمانية تنجز اصلاح العوارض الفنية على الشبكة الكهربائية في القضاء

كهرباء النعمانية تنجز اصلاح العوارض الفنية على الشبكة الكهربائية في القضاء
اخبار محلية - بغداد: متابعة العدالة - 2:52 - 18/11/2024 - عدد القراء : 121

أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في قطاع توزيع كهرباء النعمانية ضمن فرع توزيع كهرباء واسط التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، اعمال صيانة العوارض الفنية على الشبكة الكهربائية في قضاء النعمانية.تضمنت الاعمال، صيانة عدد من المحولات مختلفة السعات على مغذيي الجمعية والصناعة، الى جانب سحب اسلاك ضغط عالي على مغذي الحسين، ومعالجة عطب قابلو مبروم على مغذي المدينة، وتأهيل محولة سعة (٤٠٠ ك.ف) على مغذي الحد، فضلاً عن معالجة نقص فيز لخط جهد ١١ ك.ف على مغذي الالبان (١) .وتأتي هذه الأعمال لتحسين واقع الشبكة الكهربائية من اجل ديمومة عملها واستقرار ساعات التجهيز.

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