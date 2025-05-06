مباحثات عراقية قطرية لتعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل

استقبل وزير النقل السيد رزاق محيبس السعداوي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، في زيارته الأولى إلى العاصمة بغداد، بعد تسنمه منصب وزير المواصلات، لبحث التعاون المشترك في قطاع النقل بين البلدين الشقيقين.وفي مستهل اللقاء، رحّب السيد السعداوي بنظيره القطري والوفد المرافق له، مشيرا الى ارتياح العراق وسعادته بما تبديهِ الدول من إهتمام كبير بمشروع طريق التنمية.واستعرض السيد السعداوي، خلال اللقاء، مراحل العمل في طريق التنمية، من تصاميم أولية وتفصيلية، ونسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الكبير. كما نبه إلى مخرجات الاجتماعات الداخلية والخارجية للجان التنسيقية والفنية الخاصة بالمشروع. وأشار إلى أن المشروع يحظى بإهتمام عالٍ من حكومة الخدمات برئاسة المهندس محمد شياع السوداني، مبينا أن الوزارة قطعت مراحل متعددة في ما يخص الموديل الاقتصادي ونظام الحوكمة.وتابع وزير النقل، ان الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بمشروع طريق التنمية ، وبصفة تشريعية من مجلس النواب العراقي.وزار الوفد القطري دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، واستعرض أمامه المشاريع الستراتيجية التي تضطلع بها دولة قطر في قطاع النقل، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وبعدها ترأس وزيرا النقل العراقي والقطري اجتماعا موسعا بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور حازم الحفاظي ومدير عام الموانئ الدكتور فرحان الفرطوسي ومدير عام السكك الدكتور مكي جابر ناصر، فيما مثّل الجانب القطري عدد من المسؤولين في وزارة المواصلات القطرية.وأشار الاجتماع إلى تأكيد دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بالإنفتاح على دولة قطر، وحرصه على تطوير مشروع طريق التنمية.وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزيران مؤتمرا صحيفا، قال فيه السيد السعداوي: تشرفنا بزيارة سمو الشيخ معالي وزير النقل في دولة قطر الشقيقة إلى بغداد، مشيرا الى ان الزيارة بحثت مشروع طريق التنمية ونسب الإنجاز في المشروع، والتي وصلت الى مراحل متقدمة.وذكر السيد الوزير، أن الاجتماع بحث الموديل المالي والإقتصادي للمشروع والحوكمة وكذلك نسب إنجاز إستملاكات الأراضي المتعلقة بالمسار والتعارضات ورفع الألغام والمخلفات الحربية إن وجدت.وتابع القول: كما بحثنا موضوعة إنعقاد اجتماع المجلس الوزاري الرباعي لدول الأطراف المشتركة بمشروع طريق التنمية، وتم تحديد موعد أولي لإنعقاد هذا الإجتماع، مشددا على ضرورة التعاون المشترك بين الجانبين بما يخص قطاع النقل بشكل عام.بدوره، اعرب وزير المواصلات القطري عن سعادته في وجوده ببغداد مبديا شكره وتقديره للسيد وزير النقل العراقي لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.وقال السيد الوزير، ان مشروع طريق التنمية تصدر مباحثاتنا ، مؤكدا ان وجودنا اليوم في بغداد يدل على حرص دولة قطر المتمثلة بسمو الأمير تميم بن حمد ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمــٰن بهذا المشروع.ولفت الى ان الاجتماع تطرق إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر مشاريع استثمارية ومستقبلية تضمن مصلحة الشعبين الشقيقين

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