 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]

محافظة بغداد: خطة لجذب سكان المركز إلى أطراف العاصمة

محافظة بغداد: خطة لجذب سكان المركز إلى أطراف العاصمة
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 7:36 - 23/10/2024 - عدد القراء : 97

أعلنت مديرية بلديات أطراف بغداد التابعة لمحافظة بغداد، امس الثلاثاء، عن خطة تدريجية لتنفيذ الفعاليات الخدمية الخاصة بمناطق أطراف العاصمة، فيما أكدت سعيها للرقي بالمناطق المحيطة في بغداد لتكون جاذبة لسكان المركز.وقال مدير بلديات أطراف بغداد ياسر القريشي  في تصريح صحفي    إن “مديرية بلديات أطراف بغداد بدأت حركتها العمرانية منذ عام 2019 بعد توقف دام من 10 إلى 11 سنة؛ بسبب عدم وجود بنى تحتية في مراكز المدن التابعة لبلديات محافظة بغداد وللمؤسسات البلدية، حيث بدأت النهضة المعمارية فيها عند إنجاز مشاريع المجاري في مناطق (المحمودية واليوسفية واللطيفية وجسر ديالى والمدائن وناحية الرشيد) وكانت هذه أول المناطق مكتملة البنى التحتية من شبكات ماء وشبكات مجاري”.وأضاف القريشي، أن “المديرية بدأت بعد ذلك بالأعمال الفوقية من تعبيد الطرق والأرصفة حتى وصلنا الآن إلى مرحلة تهيئة (اللاند سكيب) او ما يسمى التشجير وإنشاء الحدائق والمتنزهات”، موضحاً، أن “المديرية وضعت خطة تدريجية لكونها لا تستطيع تغطية المبالغ المالية للفعاليات الخدمية في مناطق أطراف بغداد بوقت واحد”.ولفت إلى، أن “الخطة تضمنت: أولاً البدء بالبنى التحتية ومن ثم البنى الفوقية وبعدها المتنزهات والحدائق لتكون خاتمة الأعمال الخدمية للمناطق جميعا”، مؤكداً، أن “بلديات بغداد تسعى للرقي بالمناطق المحيطة في بغداد لتكون جاذبة لسكان المركز للبدء بالهجرة العكسية من مركز المحافظة إلى أطرافها”.

blog comments powered by Disqus
[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Capture

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
20°
24°
Sun
25°
Mon
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • رقم قياسي جديد لنبضات الليزر
  • سكوتر قديم بـ24 ألف دولار
  • الصين تُعلن إنتاج أكبر توربين بحري في العالم
  • تشتري حذاءً وتحصل على عقرب مجاناً
  • يجري 1301 اتصال صامت للشرطة في طوكيو
  • محاكمة ساعي بريد بريطاني خزن 4000 رسالة وطرد
  • إبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية
  • جلود الأسماك تتحول إلى ملابس ومجوهرات
  • صخرة عمرها مليارا سنة

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2024 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية