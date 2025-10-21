محافظ بغداد يعلن إنجاز أربعة مشاريع في قضاء الطارمية

أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني،عن إنجاز أربعة مشاريع في قضاء الطارمية.وقال العطواني في بيان تلقته (العدالة): إن “الملاكات الفنية والهندسية في بلدية الطارمية، أنجزت مشروع تبليط وتطوير شوارع محلة 107 وكذلك إنجاز مشروع تبليط وتطوير الشوارع الفرعية لمحلة 102 وكذلك إنجاز مشروع هدم وإعادة بناء مديرية البلدية، إضافة إلى إنجاز مشروع تبليط وتطوير الشارع الرئيس للمدينة بطول 3 كم، وإنشاء طريق جديد بطول 1 كم كمدخل للمدينة”، مشيراً إلى أن “جميع الأعمال نُفذت وفق أعلى معايير الجودة والتبليط”.وأضاف أن “الفرق الفنية تواصل أعمالها في محلات وشوارع أخرى بلغت نسب إنجازها مراحل متقدمة، من بينها:-محلة 102 للشوارع الرئيسة بطول 8,500 متر بنسبة إنجاز 89 بالمئة.-محلة 103 بطول 3,400 متر بنسبة إنجاز 93 بالمئة.-محلة 104 للشوارع الرئيسة بطول 3,000 متر وللشوارع الفرعية بطول 11,800 متر بنسبة إنجاز 75 بالمئة و89 بالمئة على التوالي.-محلة 101 بطول 3,000 متر و8,000 متر بنسبة إنجاز 75 بالمئة.وأوضح أن “إجمالي المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ بلغ 9 مشاريع”، مؤكداً أن “هذه المشاريع تهدف إلى تحسين حركة المواطنين، وتطوير البنى التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الطارمية”.وبين العطواني أن “محافظة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية وتحسين الواقع الخدمي في جميع مناطق العاصمة”، مثمناً “الجهود الكبيرة للملاكات الفنية والهندسية لبلدية الطارمية والتي تواصل العمل وفق الجداول الزمنية المحددة وبمستوى إنجاز متقدم”.

