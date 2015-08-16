محافظ واسط يبحث مع وزير الكهرباء تحسين واقع قطاع الكهرباء في المحافظة

بحث محافظ واسط المهندس مالك خلف وادي الدريعي مع وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي خلال زيارته لديوان الوزارة وبرفقة وفد ضم اعضاء مجلس المحافظة مهدي يونس عيال وصاحب الجليباوي وامل العكيلي والنائب الاول لمحافظ واسط المهندس عادل حمزة الزركاني ، عددا من القضايا المطروحة من قبل السلطة المحلية التي تخص قطاع الكهرباء وسبل اسهام الوزارة في تحسين واقعه بالمحافظة .واكد الدريعي انه ” جرى مطالبة وزير الكهرباء بخصوص العمل على تثبيت عددا من المهندسين المعينين بعقود موقته في دوائر الكهرباء ،والسعي بزيادة حصص المحافظة من الكهرباء ووفقا للاستحقاق المخصص للمحافظة وبحسب الاتفاقات ، كونها تعد من المحافظات المنتجة للكهرباء . من جهه اخرى بحث محافظ واسط المهندس مالك خلف وادي الدريعي مع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شمول مشاريع المحافظة بالقرض البريطاني بحضور الوكيل الفني للوزارة المهندس جابر عبد خاجي الحساني ،وبرفقة عضوي مجلس المحافظة ،رئيس لجنة الخدمات مهدي يونس عيال ،ونائب رئيس اللجنة صاحب الجليباوي.وقال الدريعي ، ان ” السيدة الوزيرة اكدت بان الوزارة ماضية بتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظة،حيث تم تخصيص ( 12) مليـار دينار عراقي لتمويل مشروع مجاري الكوت ،فضلا عن تخصيص (12) مليـار دينار لتمويل مشروع مجاري الصويرة ،و (10) مليـار دينار لتمويل مشروع مجاري الحي و(5) مليار دينار لتمويل مشروع مـاء الكوت الكبيــــــــر وضمن مبالغ القرض البريطاني الممنوح للعراق.

وبدوره اثنى السيد المحافظ على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمتابعتها وتمويلها لمشاريع المحافظة، عبر تخصيص المبالغ اللازمة ،

لافتا الى ان “هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة ستسهم بشكل كبير لتحسين واقع الخدمات والارتقاء باوضاع المواطن الواسطي من جهه اخرى

بحث محافظ واسط المهندس مالك خلف وادي اليات تنفيذ شركة( cgc) الصينية مشروعي مجاري الصويرة وقضاء الحي ، وبحضور النائب الاول لمحافظ واسط المهندس عادل حمزة الزركاني ومدير تصاميم مديرية المجاري العامة في بغداد المهندس جواد هاشم حسين ومدير مجاري واسط .

وأكد الوادي انه ” سيتم تنفيذ مشروع مجاري الصويرة التي خصصت له الوزارة مبلغ 10 مليارات دينار ،وأيضا تنفيذ مشروع مجاري قضاء الحي التي خصصت له ايضا 12مليار دينار والمتضمن شبكات تصريف مياه الامطار والمياه الثقيلة ” فيماتم الاتفاق مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع مجاري الحي الذي خصص له 10 مليار دينار، موجها سيادته باستنفار كافة الاليات لأجل حفر رؤوس الانابيب ومد الخط الناقل ومحطات الرفع بعد اتمام الاجراءات القانونية من قبل الدوائر المعنية . وبدوره محافظ واسط حث الشركتين المنفذتين لمشروعي مجاري الحي والصويرة بالإسراع في العمل وبذل الجهود من اجل اتمام العمل بالسرعة الممكنة.

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