مطار بغداد يستعد لتسيير أولى رحلات الحجاج يوم الخميس المقبل

اعلنت دائرة المطارات العراقية -مطار بغداد الدولي استكمال استعداداتها لانطلاق اول رحلة للحجاج يوم الخميس المقبل باشراف مدير المطار وهيأة الحج والعمرة.واكدت ادارة المطار، في بيان تلقته ( العدالة) :”جاهزية صالات المغادرة والخدمات لضمان انسيابية حركة المسافرين، مع استعداد جميع الفرق الخدمية والفنية لاستقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة خلال موسم الحج”.يذكر ان وزير النقل، وجه الخطوط الجوية العراقية بالالتزام الكامل بالخطة التشغيلية المعتمدة ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التنسيق العالي لتحقيق أعلى درجات الانسيابية والدقة في مواعيد الإقلاع والوصول ،فيما تم توفير أحدث الطائرات ذات البدن الواسع من طرازات 787 Dreamliner ، Boeing737 ، Airbus A330 والمجهزة بأعلى المواصفات الدولية ، فضلًا عن تأمين طواقم جوية متخصصة وخدمات ضيافة ،متكاملة لضمان راحة وسلامة الحجاج الكرام.

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