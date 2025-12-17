مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع دام 35 عاماً

أعلنت وزارة النقل، امس الثلاثاء، عن هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام 35 عاما.وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل : إن “هذه الرحلة جاءت تتويجاً لجهود متواصلة بإشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أثمرت عن تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية، ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية”، مبيناً أنه “جرى تشغيل الرحلة على خط بغداد – أثينا – بغداد ضمن جدول منتظم بواقع رحلتين أسبوعيا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلًا تبعًا لمعدلات الطلب ونِسب الامتلاء”.وتابع، أن “الرحلة نفذت من قبل شركة Aegean Airlines، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانًا بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي من جديد”.وأضاف أن “هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق، ويعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات مطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية العراقية، ويؤكد أن المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقابلة للاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، ولاسيما أن شركة Aegean Airlines تمتلك شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية، إلى جانب أسطول جوي حديث ومتطور”.وفي السياق ذاته، أشار الى أنه “من المقرر أن تنفذ الخطوط الجوية العُمانية رحلات إلى أوروبا انطلاقًا من مطار بغداد الدولي، بما يعزز الربط الجوي بين بغداد والعواصم الأوروبية، ويفتح آفاقًا أوسع لحركة المسافرين، وينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي”.ولفت أن “هذه التطورات تمثل إضافة نوعية لملف السلامة الجوية، وتسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية إلى رفع الحظر الأوروبي المفروض على الناقل الوطني العراقي، ولاسيما في ظل التقدم الكبير الذي حققته الخطوط الجوية العراقية في متطلبات برنامج IOSA، حيث بلغت نسبة تصحيح الملاحظات والأخطاء المسجلة 81%، في مؤشر واضح على جدية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية”، مشيرا الى أن “هذه الرحلة تعكس نجاح المطارات العراقية في استعادة حضورها الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي قابل للتشغيل الآمن والمنتظم، بعد سنوات من التحديات، وبما ينسجم مع الرؤية الحكومية لوزارة النقل في تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الانفتاح على العالم، وجعل الأجواء العراقية جسراً للتواصل العالمي”.

