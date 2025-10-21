وزارة الاتصالات تعلن حظر لعبة روبلكس داخل العراق

أعلنت وزارة الاتصالات عن حظر لعبة روبلكس داخل العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته (العدالة )، إنه “حرصاً على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم اﻷخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الانترنت في العراق، نعلن عن حظر لعبة روبلكس داخل البلاد استناداً الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا”.وأضافت، أن “القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ورصد ميداني أظهر اظهر ان اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر اﻷمنية والاجتماعية والسلوكية من بينها اتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل يعرض فئة الاطفال والمراهقين الى محاولات استغلال او ابتزاز إلكتروني واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية وانتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وتشجيع المستخدمين على عمليات شراء داخلية متكررة تسبب اعباء مالية على الاسر العراقية، إضافة الى تزايد حالات اﻹدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة”.وشددت الوزارة على “استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمس القيم اﻷخلاقية او تهدد سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

