وزارة العمل تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع تجمع المعاقين في العراق احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة حضرها ممثل الوزارة نيابة عن الوزير الوكيل الاقدم فالح العامري وممثلون عن وزارات الخارجية والتربية والثقافة ومفوضية حقوق الانسان.وقال الوكيل الاقدم للوزارة فالح العامري في كلمة له خلال الاحتفالية ان وزارة العمل بوصفها الجهة القطاعية المسؤولة عن تقديم الخدمة الاجتماعية لفئات المجتمع المستضعفة مسؤولة عن رعاية هذه الشريحة ، لافتا الى ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة تبذل جهودا في تنفيذ قانون رقم 38 بما يمنح ذوي الاعاقة موقعهم الاصلي ويضمن حصولهم على حقوقهم.واضاف ان العمل الاجتماعي في العراق مرَّ بظروف صعبة نتيجة لما تمر به البلاد من تحديات كبيرة على المستويات الامنية والاقتصادية ، مشيرا الى ان اصرار الوزارة ممثلة بوزيرها المهندس محمد شياع السوداني على ان لا تمس مبالغ الرعاية الاجتماعية كان مثمرا ولاسيما المبالغ المخصصة لشريحة ذوي الاعاقة.واوضح ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بادارتها الجديدة تساند تجمع المعاقين في العراق وتتمنى من اعضاء التجمع ان يمارسوا دورهم في مجلس ادارة الهيئة كونهم من ذوي الاختصاص والخبرة بغية الاسهام في تقديم افضل الخدمات لهذه الشريحة.واكد العامري دعم الوزارة لشريحة ذوي الاعاقة من خلال تفعيل عمل هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتقديم كل اسباب الدعم المادي والمعنوي لتمكينهم من اخذ دورهم في عملية البناء والابداع وتحقيق النصر على الارهاب.وتخللت الاحتفالية فعاليات شعرية وموسيقية من قبل ذوي الاعاقة وتم خلالها تكريم رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي بدرع الابداع من قبل وزارة العمل ، فيما تم اختيار سفيرين لذوي الاعاقة من قبل وزارة الخارجية. من جهه اخرى نظم قسم العوق العقلي والنفسي التابع لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورة تدريبية بالتنسيق مع مركز تشخيص العوق الكائن في منطقة الكرادة لملاكات معاهد العوق العقلي الحكومية وعدد من المعاهد الأهلية في بغداد بعنوان (رعاية التوحد) للمدة من 25 ـ 29 / 12 / 2016 على قاعة الاجتماعات في المركز. وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان اليوم الاول من الدورة تضمن القاء محاضرة من قبل مديرة قسم العوق العقلي والنفسي انتظار عبيد عن برامج تعليم أطفال التوحد، مشيرا الى ان جدول المحاضرات خلال أيام الدورة يتضمن العديد من المواضيع التي تخص التوحد كالبرامج والمناقشات عن حالات التوحد وعلاقة السمع بالتوحد وموجز عن حالات التوحد في بغداد.واضاف انه سيتم خلال الدورة طرح موضوعات عدة كالخصائص النفسية والاجتماعية والعقلية للأطفال المصابين بالتوحد واستقراء المصابين به فضلا عن الاضطرابات السلوكية لديهم.واشار منعم الى ان الدورة يحاضر فيها الدكتور ريسان شاكر ومديرة قسم العوق العقلي والنفسي انتظار عبيد والباحثة نبراس سعدون فضلا عن الدكتور ذو الفقار حيدر والدكتور عدنان ياسين والدكتور علي نزار والدكتور عبد الرحيم حمودي والباحثة نسرين عواد.

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