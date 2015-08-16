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وزارة النفط تنفي تعيين مهندسين على أساس الانتماء المناطقي

وزارة النفط تنفي تعيين مهندسين على أساس الانتماء المناطقي
اخبار محلية - بغداد/ متابعة العدالة - 0:33 - 04/01/2017 - عدد القراء : 21

نفت وزارة النفط، تعيينها مهندسين على أساس انتمائهم الطائفي والمناطقي.وذكر بيان للوزارة  ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي أثارت ضجة مفتعلة واضحة الاهداف والغايات حول تعيين 154 مهندسا في الشركات النفطية”.وأضاف انه “في الوقت الذي تؤمن به وزارة النفط بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر تود الوزارة ان توضح بأنها تنظر بعين العدل والمساواة الى جميع العراقيين بكافة قومياتهم وأطيافهم، وأنهم يتمتعون بفرص متساوية في الحصول على الوظائف الحكومية التي تعلن عنها وزارة النفط وفق التعليمات والقرارات النافذة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين والحاجة الفعلية للاختصاصات، فضلا عن توفرالدرجات الوظيفية في الشركات النفطية”.وأكدت الوزارة أن “الأمر الوزاري بالتعيين قد صدر من دون النظر الى هوية وانتماء المتقدمين للتعيين بل تعاملت الوزارة مع الجميع على أنهم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات سواء كانوا من اهل الجنوب او الوسط او الشمال او المناطق الغربية، فهم بكافة اطيافهم يستحقون التعيين وفقا للدستور والتوجه العام للدولة والحكومة الاتحادية اذا ما توفرت فيهم الشروط الواجب توفرها في التقديم للتعيين، لذا نهيب بالمواطنين عدم الاستماع الى الأصوات النشاز التي تحاول تزيف الحقائق وإرباك الرأي العام لأهداف ومصالح ضيقة”.

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