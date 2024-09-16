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وزير الإعمار يعلن إنجاز تصميم الأراضي المحيطة بطريق دورة -يوسفية

وزير الإعمار يعلن إنجاز تصميم الأراضي المحيطة بطريق دورة -يوسفية
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 19:16 - 16/09/2024 - عدد القراء : 66

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن إنجاز تصميم الأراضي المحيطة بطريق دورة – يوسفية.وقال وزير الإعمار بنگين ريكاني في تدوينة على منصة “X” : إن”بغداد تفتقر الى مناطق توسع جديدة مخطط لها بطريقة حضارية تستوعب جميع الأنشطة وتوفر عقارات لكافة المستويات والفعاليات”، لافتاً الى أن “الوزارة عملت خلال أشهر بدعم من رئيس الحكومة وبالتنسيق مع أمانة بغداد والمحافظة والزراعة والمساحة وعقارات الدولة على تصميم الأراضي المحيطة بطريق دورة يوسفية”.ونوه الى أنه “نطمئن جميع المواطنين من أصحاب العلاقة في هذه الأراضي (المُلّاك وأصحاب الحقوق التصرفية والمتعاقدين) بأن حقوقهم لن تُمَس، وأنهم سيستفادون كثيراً من هذا التطور من خلال نظام خاص ستصدره الحكومة يمكنهم من الاستفادة من هذه الأراضي”.

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