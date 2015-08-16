وزير التعليم: نعمل على استكمال مشاريع الجامعات التي حققت نسب انجاز متقدمة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى ، ان الوزارة تعمل على استكمال المشاريع العمرانية للجامعات التي حققت نسب انجاز متقدمة.جاء ذلك خلال زيارته مشروع إنشاء كليات المجموعة الطبية في الجامعة المستنصرية، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية في بغداد.وقال العيسى، إن وزارة التعليم العالي قررت استكمال المشاريع العمرانية لعدد من الجامعات التي حققت نسب متقدمة من الانجاز وتذليل المعوقات بغية استكمالها من اجل توفير بيئة علمية وتعليمية متطورة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في كليات المجموعة الطبية.

واطلع وزير التعليم العالي على سير العملية التعليمية في كليات المجموعة الطبية بالجامعة المستنصرية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على بناء منهاج تعليمي طبي تكاملي على وفق الاساليب الحديثة المعمول بها في الجامعات العالمية الرصينة.

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