وزير التعليم يعفي الراسبين بالامتحان التقويمي من الأجور

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على معالجة حالات الطلبة في المراحل المنتهية ويقرر إعفاء الراسبين في الامتحان التقويمي من الأجور الدراسية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (العدالة )، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على تخويل الجامعات معالجة الحالات الحرجة للطلبة في المراحل المنتهية حصرا بما لا يزيد عن ثلاث درجات لمقتضيات التخرج”.وأضافت أنه “حرصا على تذليل التحديات أمام الطلبة وعوائلهم الكريمة قرر الوزير إعفاء الطلبة الذين لم يصلوا الى عتبة النجاح في مواد الامتحان التقويمي حصرا للعام الدراسي 2024/2023 من الأجور في الدراسات الصباحية والمسائية والموازي في كافة التخصصات في الجامعات الحكومية والأهلية بنسبة 100% للعام الدراسي 2025/2024”.من جهه اخرى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على أهمية رعاية الإبداع العلمي وتجسيد قيم المجتمع العراقي.وقال بيان للوزارة تلقته (العدالة ): إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عقد اجتماعا مع اللجنة العليا الدائمة للمرأة الأكاديمية العراقية”. وأوضح العبودي خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الجامعات ومساعدي رؤساء الجامعات للشؤون العلمية وعمداء الكليات ومدير قسم شؤون المرأة، بحسب البيان، أن “التمثيل النسوي في بيئة الجامعات العراقية يدل على أن المرأة العراقية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي جديرة بأداء المهام وتحمل المسؤوليات والأعمال”.وأكد على” أهمية رعاية الإبداع العلمي للطلبة وتجسيد المبادرات والفعاليات التي تختزل وترتبط بقيم المجتمع العراقي الأصيل لمواجهة التحديات.وتابع البيان، أن” العبودي استمع الى مداخلات أعضاء اللجنة العليا الدائمة للمرأة الأكاديمية العراقية بشأن إسهامهن في توفير بيئة تعليمية إيجابية تخدم المجتمع وتحقق أهداف المؤسسات الجامعية في العراق”. من جهه اخرى اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 12 منحة دراسية مقدمة إلى العراق من جامعة اسطنبول ايدن التركية خاصة بالماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان أن “المنح تتوزع بواقع 5 منح لدراسة الماجستير، فيما خصصت 7 منح لدراسة الدكتوراه وأن آخر موعد للتقديم هو الخميس الموافق 2024/8/22”.

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