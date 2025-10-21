وزير التعليم يعلن تصدر الوزارة وجامعاتها قائمة مؤسسات الدولة في مبادرات العمل التطوعي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي عن تصدر الوزارة وجامعاتها قائمة مؤسسات الدولة في مبادرات العمل التطوعي، فيما أشار إلى وضع الحجر الأساس لمختبرات علمية متخصصة ستكون الأولى بالشرق الأوسط.وقال العبودي في المؤتمر الأول للعمل التطوعي في الجامعات العراقية: “نشعر بالفخر بهذا الاحتفال لعدة أسباب، أحدها إخراج وزارة التعليم العالي من الجامعة والأسوار وتحويل سلوك الطالب إلى قضية ثقافية”، مبينا ان “العمل التطوعي هو إنجاز كبير وشعور الطالب بأنه مسؤول أمام المجتمع”.وأضاف ان “القرآن الكريم ذكر العمل كثيراً لذلك وليس غريباً ان تتصدر وزارة التعليم العالي ،وزارات الدولة العراقية بهذا المنجز”، موضحاً ان “قيمة العمل تتحلى عندما يكون جماعياً لذلك الإسلام يحث على العمل الجماعي”.وذكر “لدينا الكثير من الأفكار لصناعة القادة بسلوك حقيقي في وزارة التعليم العالي”، موضحا ان “من المبادرات التي فكرنا بها للخروج من النمط إلى المجتمع والثقافة هي مبادرة اقرأ وكانت النسخة الأولى أكثر من 22 ألف شخص سجل في المسابقة ونحن اليوم في النسخة الثالثة التي وصل التسجيل بها أكثر من 24 ألف شخص”.

وتابع “حققنا الكثير من المبادرات التي خارج الصندوق ووضعنا الحجر الأساس لمختبرات علمية متخصصة ستكون الأولى في الشرق الأوسط وتضاهي المختبرات الدولية العالمية”.وبين ان “هناك أكثر من 190 ألف بحث علمي موجود ضمن التصنيفات العالمية، وحققت وزارة التعليم خلال ثلاث سنوات ثلثي العدد إضافة إلى كثير من الإنجازات مثل تحديث المناهج وخطط كثيرة نسعى إلى تحقيقها”.

