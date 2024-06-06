وزير التعليم يفتتح معرضاً للوظائف بمشاركة 40 مؤسسة مختصة بتقديم برامج التدريب

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، امس الاربعاء، معرضاً للوظائف بمشاركة 40 مؤسسة مختصة بتقديم برامج التدريب.وذكر بيان للوزارة تلقته (العدالة )، ان “وزير التعليم نعيم العبودي، كرم خريجي برنامج ومبادرة جسور وافتتح معرضا للوظائف بمشاركة أربعين شركة ومؤسسة مختصة بتقديم الخدمات وبرامج التدريب والتطوير”.وأكد في كلمته خلال الحفل الختامي لمشروع جسور الذي جرى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أن “الوزارة تقع على عاتقها مهمة رفد كل مؤسسات القطاع العام والخاص بالمخرجات المؤهلة للتشغيل والتوظيف”، مشيرا الى أن “الوزارة تضع نصب اهتمامها مسؤولية توسيع آفاق هذا النوع من المبادرات التي تمهد الطريق لفرص العمل وتمكن شريحة الخريجين من رسم مسار محدد لأهدافهم في الحصول على الوظائف التي تلبي طموحهم وتناسب تحصيلهم العلمي والأكاديمي”.وأضاف، أن “الجامعات تتابع عن طريق مراكز التوظيف شؤون الخريجين وتسعى بخطى حثيثة إلى تذليل العقبات والمساهمة في كثير من برامج التدريب التي منها مبادرة جسور التي تمثل جهدا منظما هادفا الى الارتقاء بالقدرات المهارية والتنموية مثمنا برنامج الأغذية العالمي وشركائه الدوليين والجامعات العراقية التي كانت جزءا من نجاح هذه التجربة”.واستطرد، ان “أعمال الحفل الختامي، تضمنت كلمات لممثلية برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ورئيس الجامعة التكنولوجية وعروضا للشركاء وتجارب عدد من خريجي مبادرة جسور”.وتابع، ان “العبودي، افتتح معرضا للوظائف بمشاركة أكثر من أربعين شركة ومؤسسة”، مبينا خلال تجواله في أروقة المعرض، أن “تنامي معدلات النشر العلمي العراقي في المستوعبات العالمية ونجاح مبادرة ادرس في العراق وتبني عملية بولونيا في الجامعات وحصول العراق على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي أسهم في رفع مستوى المخرجات الجامعية وأعطى زخما للتعاون مع البرامج الدولية لتوفير الحلول والفرص لحصول الخريجين على وظائف تكون جزءا من بيئة التنمية المستدامة”.كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناة حفظة القرآن الكريم من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها وتخصصاتها كافة.وذكر بيان للوزارة تلقته (العدالة ) أن التقديم يكون عن طريق البوابة الإلكترونية ويستمر إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2024/7/2 وتدعو المتقدمين إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي لتحديد موعد الاختبار اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2024/7/21 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2024/8/8.ويشمل التقديم بحسب البيان “الطلبة المستمرين بالدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل كافة والطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية 2024/2023 بفروعها وتخصصاتها كافة من حفظة القرآن الكريم كاملاً.وأوضح البيان أن اختبار الطلبة المتقدمين سيكون من خلال لجنة مختصة تضم حكاما دوليين تتولى اختبار الطلبة مجاناً على وفق توقيتات سيتم الاعلان عنها لاحقا عبر بوابتها الإلكترونية.ويشمل الامتياز وفقا للبيان “إعفاء الطلبة من حفظة القرآن الكريم المقبولين والمستمرين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) وقناة التعليم الأهلي من الأجور الدراسية وتخفيض الأجور الدراسية بنسبة (50%) للطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة المسائية بعد أن يتم إجراء اختبار سنوي مع بداية كل سنة دراسية من قبل اللجنة المختصة للتأكد من استمرار حفظ الطالب للقرآن الكريم كاملاً فيما يشمل الامتياز تخصيص نسبة (2%) من مقاعد القبول المركزي وبمعدل أقل من (3 درجات) من الحد الادنى للقبول المركزي للسنة الدراسية 2025/2024 في التخصصات كافة بعد ان يتم فتح الاستمارة الالكترونية امام الطلبة لتثبيت خياراتهم”.

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