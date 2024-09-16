وزير التعليم يوافق على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات التقويمية

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات التقويمية وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته (العدالة ) ان “الاخير وافق على اتخاذ الإجراءات الآتية :️معالجة حالات الطلبة في المراحل المنتهية بإضافة ٥ درجات لكل مادة تقويمية لغرض النجاح والتخرج بدلا من ٣ درجات إجمالية.▪️ معالجة حالات الطلبة في المراحل غير المنتهية بإضافة ٥ درجات لكل مادة تقويمية بدلا من ٥ درجات إجمالية لتغير الحالة إلى النجاح.”.من جهه اخرى سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي البطلة العراقية نجلة عماد أمرا وزاريا بقبولها في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.وذكرت الوزارة في بيان أن”العبودي استقبل البطلة العراقية نجلة عماد التي حققت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس وهنأ صاحبة الوسام الذهبي التاريخي نجلة عماد وسلمها الأمر الوزاري بقبولها في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة ديالى ضمن قناة القبول المباشر لفئة الأبطال تكريما لفوزها بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة ضمن الألعاب البارالمبية في باريس 2024″.وأعربت نجلة عماد بحسب البيان، عن”تقديرها العالي للاهتمام الذي جسده وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتحقيق حلمها في قبولها بتخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة واستكمال مشوارها العلمي وتوفير فرصة التميز في الدراسة الجامعية على غرار منجزها الرياضي العالمي” من جهه اخرى أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التسجيل بجائزة التعليم العالي للقراءة إلى 5 تشرين الأول المقبل.وقال بيان للوزارة- تلقته (العدالة ): إنه “حرصا على توفير المساحة الزمنية اللازمة لتغطية الإقبال على التسجيل في منصة جائزة التعليم العالي للقراءة بنسختها الثانية، تعلن اللجنة الوزارية المنظمة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد موعد إغلاق المنصة (https://awards.mohesr.gov.iq) إلى 2024/10/5 وتحديث موعد الاختبار الإلكتروني ليكون يوم السبت الموافق 2024/10/12 فيما سيكون موعد تكريم الفائزين في 2024/10/24”.وأضاف البيان، أن “الفائزين سيحظون بجائزة تبلغ مئة مليون دينار، حيث يحصل أول عشرة فائزين على أربعة ملايين دينار لكل فائز فيما يحصل ثاني عشرة فائزين على ثلاثة ملايين لكل فائز فيما يكون نصيب ثالث عشرة فائزين مليوني دينار لكل فائز وكذلك يحصل رابع عشرة فائزين على مليون دينار لكل طالب فائز”.وأشار إلى، أن “شروط المسابقة تتضمن قراءة كتاب (نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان) للسيد الشهيد محمد الصدر قدس سره وكتاب (المسألة الحضارية.. كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير) لزكي ميلاد، وكذلك أن يكون الطالب المتنافس عراقي الجنسية وأن يكون من طلبة الدراسات الأولية ومستمراً على الدوام وألا يزيد عمر المتنافس عن 30 سنة وأن يكون تسجيل الطالب في منصة المسابقة عن طريق الإيميل الرسمي المزود به من كليته”.واختتم البيان، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي يثمن تفاعل طلبة الجامعات مع الوعي الثقافي الإيجابي والتنافس الفاعل على المشاركة في جائزة التعليم العالي للقراءة بنسختها الثانية”.

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