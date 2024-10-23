وزير الكهرباء: إنتاجنا سيتجاوز الـ 27 ألف ميغاواط الصيف المقبل

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، امس الثلاثاء، اعتماد العراق على مصدرين لاستيراد الغاز، فيما أشار إلى أن إنتاج الطاقة سيرتفع خلال الصيف المقبل في حال استقرار الغاز المستورد.وقال فاضل في تصريح صحفي إن “كميات الغاز المستوردة تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا خلال فصل الصيف”، مبينا، أن “الوزارة سوف تؤمن من تركمانستان 20 مليون متر مكعب يوميا والمتبقي من ضمن عقد الغاز الإيراني الذي مدته 5 سنوات”.وأضاف، “نوعنا الاعتمادية الاستيرادية للغاز لتكون بواقع 20 مليون متر مكعب من تركمانستان ونحو من 30 إلى 50 مليون متر مكعب من الجانب الإيراني ليكون لدينا مصدران بدلا من مصدر واحد”، مشيرا إلى، أن “زيادة إنتاجنا المحلي من الغاز وهو المصدر الأساسي الثالث سيؤدي إلى تقليل الكميات المستوردة تدريجيا”.وحول إنتاج الوزارة من الكهرباء، أوضح الوزير أن “إنتاجنا خلال فصل الصيف وصل إلى 27.400 ميغاواط، وكان لدينا نقص في كميات الغاز بحدود 10 ملايين بما يعادل ألف ميغاواط”، لافتا إلى، “إننا سنتجاوز هذا الرقم خلال الصيف المقبل بعد استقرار الغاز”.يذكر أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وقع السبت الماضي، اتفاقية مع وزير الدولة التركمانستاني مقصد باباييف لتوريد الغاز إلى العراق.

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