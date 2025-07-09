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وزير الكهرباء يعلن تشغيل خط النقل الجديد فاو – المعهد الصناعي

وزير الكهرباء يعلن تشغيل خط النقل الجديد فاو – المعهد الصناعي
اخبار محلية - بغداد/ العدالة - 1:50 - 09/07/2025 - عدد القراء : 242

 

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل تشغيل خط النقل الجديد (فاو 400 ك.ڤ – المعهد الصناعي 132 ك.ڤ) في محافظة البصرة وبسعة إجمالية تبلغ (480) ميغاواط.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان: إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعلن تشغيل خط النقل الجديد (فاو 400 ك.ڤ – المعهد الصناعي 132 ك.ڤ) وإدخاله الخدمة لأول مرة”، مؤكدًا، أن “هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في محافظة البصرة والمناطق الجنوبية”.وأوضح الوزير، حسب البيان، أن “تنفيذ هذا الخط الحيوي يأتي ضمن رؤية الوزارة لتقوية البنية التحتية لشبكة النقل وتحقيق استدامة الطاقة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية”، لافتًا إلى، أن “المشروع يشكل جزءًا من الحلول الفنية لمعالجة الاختناقات ورفع كفاءة نقل الطاقة”.وبيّن، أن “الخط يمتد بطول (76) كم ويضم (244) برجًا ناقلًا، وبسعة إجمالية تبلغ (480) ميغاواط، ما يتيح تغذية أكثر استقرارًا للمناطق الواقعة في قضاء أبي الخصيب والمناطق المجاورة في المحافظة”.

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