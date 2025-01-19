وزير الكهرباء يوجه بتشكيل غرفة عمليات لزيارة الإمام الكاظم (ع)

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل بتشكيل غرفة عمليات لزيارة الإمام الكاظم (عليه السلام).وذكر بيان للوزارة تلقته (العدالة ) أن “فاضل ‏‎ترأس اجتماعاً مع مدير عام ومسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد ومدير عام الدائرة الفنية، في مقر الدائرة بالكرخ”، موجهاً “بتشكيل غرفة عمليات مركزية لتأمين متطلبات زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في الكاظمية المقدسة”.‏‎وشدد على “استنفار جميع الجهود الفنية والهندسية، لإنجاح خطة تأمين الطاقة الكهربائية خلال أيام الزيارة”، مؤكداً على “أهمية توفير أفضل الخدمات للزائرين”.وتابع البيان أن “الاجتماع تضمن استكمال مناقشات الخطة التنفيذية لفك الاختناقات في العاصمة استعداداً للموسم الصيفي المقبل”. وأوعز الوزير “بتأمين قطع الغيار اللازمة منذ الآن، وإجراء الصيانة الدورية للعجلات والمعدات، ضماناً لجاهزيتها خلال موسم الذروة”.‏‎وأكد على “أهمية العمل المسبق والتخطيط المبكر لمواجهة تحديات الصيف القادم”، مبيناً “ضرورة تضافر جهود جميع العاملين في قطاع الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.من جهه اخرى أكد وزير ‏الكهرباء زياد علي فاضل أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الشبكة الكهربائية، فيما أشار إلى أن خطة معالجة الاختناقات تتضمن استحداث مغذيات جديدة.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (العدالة): إنه “في إطار متابعته الحثيثة لملف تحسين واقع الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد، واصل وزير ‏الكهرباء زياد علي فاضل، معايشته الميدانية في شركة توزيع كهرباء بغداد”، مؤكدًا، أن ‏”المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الشبكة الكهربائية”.وأضاف البيان، أن “الوزير أوعز خلال اجتماعه مع الملاكات الهندسية والفنية في الشركة بالمباشرة الفورية ‏بالأعمال المدنية لمشروع محطات (‏E-House‏)، التي تمثل حجر الأساس في خطة معالجة ‏الاختناقات استعدادًا لموسم الصيف المقبل”.وأوضح فاضل، أن “خطة معالجة الاختناقات تتضمن استحداث مغذيات جديدة ونصب محولات إضافية ‏في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية”، مشيراً إلى، أن “الوزارة وضعت خططاً بديلة لمواجهة أي ‏تحديات قد تعترض سير العمل”.وشدد فاضل- بحسب البيان- على “ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ، موجهاً بتشكيل فرق عمل ‏متخصصة لمتابعة سير الأعمال على مدار الساعة”.وكان وزير الكهرباء, قد وجه بتنفيذ خطة عاجلة تتضمن نصب (77) محطة توزيع ‏‏(‏E-House‏) في المناطق التي تشهد اختناقات بالشبكة الكهربائية، إلى جانب استحداث (77) ‏مغذياً جهد (33 كي في)، و (462) مغذياً جهد (11 كي في)، فضلاً عن نصب (2250) ‏محولة توزيع.‏

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