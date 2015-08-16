وزير النقل : العراق لن يتنازل عن أي قطرة من مياهه

عدّ وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، امس الاثنين، ما يثار حول ملف خور عبد الله من تصريحات، محاولة للتغطية على الانتصارات في الموصل، مؤكدا عدم تنازل العراق للكويت عن أي قطرة من مياهه.وذكر الحمامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان” العراق لم يتنازل عن أي قطرة من مياهه او ذرة من ترابه، للكويت “. وأشار الى ان” ما يثار من تصريحات حول ملف خور عبد الله، لاتعدو كونها تصريحات للمحاولة على التغطية على الانتصارات في الموصل، ولتبرئة جرائم النظام الصدامي المباد، والدفاع عن خيمة صفوان”.وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد رد ، الخميس، الماضي على التصريحات التي اثيرت خلال الأسبوع الماضي بشأن تصويت مجلس الوزراء على اعطاء قناة خور عبد الله “كهدية” للكويت، مبينا أن مجلس الوزراء وجه في جلسته الأخيرة بإكمال الجهد الهندسي لتحديث احداثيات الحدود العراقية الكويتية وفقا للمقاييس العالمية.

وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، إن “مجلس النواب صوت في دورته السابقة {2010 – 2014} على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بتاريخ 22 آب 2013، وبناء على ذلك صادق مجلس الوزراء السابق برئاسة نوري المالكي على محضر الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية بتاريخ 17 كانون الثاني 2014″.وخور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية و يمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.من جهه اخرى كشف وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، عزم الوزارة على تأسيس خطوط جوية عراقية رسمية ثانية تعرف بـ{اوروك اير لاين} تحمل عنوان {الثور المجنح}؛ لزيادة حجم المنافسة.وافاد بيان للوزارة، تلقت (العدالة) نسخة منه امس ان” شركة الخطوط الجوية العراقية اقامت امس الاول السبت، الاحتفال السنوي بالذكرى الـ71 لتأسيسها وعلى قاعة صلاح الدين في فندق فلسطين، بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب وجمع غفير من منتسبي الوزارة والخطوط وباقة من الاعلاميين”.واضاف ان” الحمامي ألقى كلمة في المناسبة عرج من خلالها على المسيرة الحافلة للخطوط الجوية العراقية على مدى الاعوام الماضية والتي تكللت بالتقدم والازدهار إلا أنها واجهت صعوبات بسبب توقفها بعد عام ١٩٩٠ مما أثر سلبا مسيرتة الطائر الأخضر، مشيرا انه” وبجهود الخيرين في الوزارة والشركة بدأت بالنهوض بعد إن استلمت وجبات من طائرات بوينغ الجديدة التي تم التعاقد عليها عام ٢٠٠٨ وبدأت بالوصول عام ٢٠١٢ و عام ٢٠١٣ ووصل أسطولها إلى ٣٢ طائرة حديثة”.وبين وزير النقل انها “شهدت مؤخرا نقلات نوعية في أداءها وخصوصا تطور مستوى الإعاشة وفتح عدد من الخطوط الجوية من دول العالم فضلا عن الدعوة للالتحاق بالاكاديمية العراقية للطيران إضافة إلى تعزيز عدد المضيفين والمضيفات وفق ما معمول به في الشركات العالمية”، مستدركا ان” الشركة شهدت اصلاح اول طائرة عراقية بجهود المهندسين والفنيين العراقيين”.واوضح ان” نسبة الاخطاء المسجلة على الخطوط الجوية انخفض بشكل كبير بالنظر للجهود الكبيرة التي بذلت من اجل رفع الحظر الاوربي عن الشركة”، لافتا الى أن” هناك أملا كبيرا في تأسيس خطوط جوية عراقية رسمية ثانية تعرف بـ{اوروك اير لاين} وسيكون {الثور المجنح} هو الشعار لها من اجل زيادة حجم المنافسة”، مشيرا الى” انها ستنطلق بطائرتين أو أربعة وستمتلك إجازة طيران إلى أوربا مباشرة وجميع العواصم العالمية من دون أي إعاقة لحين النهوض بأداء الخطوط الجوية العراقية”.

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