وزير النقل يوعز بزيادة أسطول طائرات الخطوط الجوية العراقية

أوعز وزير النقل، كاظم فنحان، الى الخطوط الجوية العراقية بزيادة أسطولها من الطائرات.وذكر بيان للوزارة تلقت (العدالة) نسخة منه، أن فنجان “أجتمع، في مطار بغداد الدولي، بشركات الطيران المحلية في العراق، بحضور الوكيل الفني للوزارة عباس عمران، والمفتش العام للوزارة قيصر احمد ومدير عام الخطوط الجوية العراقية سامر كبة ومدير عام الطيران المدني حسين محسن”.ووجه وزير النقل بحسب البيان “تشكيلات الوزارة كافة بتسهيل عمل الشركات ومراقبتها وتذليل كافة الصعوبات امام المستثمرين المحليين في مجال الطيران، كما أستمع الى شرح مفصل لعمل شركات الطيران واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل ووعد بتذليلها أمامهم”.واوعز فنجان “بضرورة تطوير عمل الخطوط الجوية العراقية وتأهيل العاملين فيها وزيادة اسطولها من الطائرات،” مؤكدا ان “لا يكون تطور شركات الطيران الخاصة على حساب الناقل الوطني الخطوط الجوية العراقية”.من جهه اخرى امر السيد وزير النقل برفع نسبة المخصصات المهنية لمنتسبي الموانئ العراقية وتوحيدها بعد ان كانت متفاوتة من 15% و 20% الى كافة الاختصاصات من الفنيين والاداريين والمحاسبين والعاملين على الحاسوب الى نسبة 30% وهذا لما يقدمونه من خدمة لشركتهم وتفانيهم بالعمل لرفع مستواهم المعاشي الذي يستحقونه باعتبار ان الشركة من شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي تدر على ميزانية الدولة موردا ماليا مهما ويريد بذلك تطبيق مبدأ الثواب على افرادها العاملين لرفع مستوى عطاؤهم وخدماتهم الجليلة التي يقدمونها للنهوض بها لدعم اقتصادنا الوطني من جهه اخرى صادق وزير النقل الاستاذ كاظم فنجان الحمامي على تمليك 329 دار سكن لمنتسبي الشركة العامة لموانئ العراق في منطقتي المعقل وخور الزبير والتي طال انتظارهم خلال الوزارات المتعاقبة وقد حقق لهم ذلك ابن البصرة البار في توفير لهم وطن صغير داخل الوطن الكبير وستوزع عليهم سندات التسجيل العقاري ( الطابو ) في الايام القليلة القادمة في حفل تقيمه الموانئ للاحتفاء بالتمليك على صعيد متصل اطلع وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي، على نماذج من الاعمال الفنية التي سيتم وضعها في صالات مطارات بغداد الدولي. وقال سيادته في معرض لقاءه ببعض الفنانين “ان الاعمال الفنية المطلوبة يجب ان تفصح عن حضارة وتاريخ العراق ليتم وضعها في صالات المطار، فضلا عن امكانية اقامتهم المعارض الفنية فيه، مؤكدا ان الوزارة ستقدم الدعم للجميع خدمة للفنان العراقي، وشدد على ضرورة رقي القيمة الفنية والمعنوية لهذه الاعمال.

وكان سيادته اوصى جمعا من الفنانين بعد عدة زيارات متبادلة بتقديم اعمالهم الفنية ليتم وضعها داخل صالات مطار بغداد الدولي.

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