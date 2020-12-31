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أمانة مجلس الوزراء تبحث ملف جهد إزالة الألغام مع الصحة والبيئة

أمانة مجلس الوزراء تبحث ملف جهد إزالة الألغام مع الصحة والبيئة
اخبار و تقارير - بغداد | العدالة - 4:03 - 31/12/2020 - عدد القراء : 929

بحث المركز المشترك للتنسيق والرصد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة، الجهد الحكومي في ملف إزالة الألغام والملوثات، والمضي في آليات جعل العراق خالياً من الألغام، ضمن التوجهات الحكومية.
وذكرت الأمانة في بيان تلقته العدالة أن “المركز استعرض المهام الموكلة إليه وإسهاماته بتنسيق الجهد بين الجهات ذات العلاقة، وتقديم التسهيلات والموافقات الرسمية اللازمة، لتنفيذ أعمال التطهير والإزالة في مناطق وسط وجنوب العراق، فضلاً عن تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهد الحكومي، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية المانحة”.
وأضافت، أن “الجانبين استعرضا، أهمية الملف وكيفية تعاطي الجهات المعنية مع عملية تطهير المناطق، وضرورة الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، بما يضمن العودة السريعة للعائلات النازحة إلى مناطق سكناهم، بعد تطهيرها من الألغام والمخلفات الحربية”.
وتابعت الأمانة أن “الحملة شملت تطهير المناطق المحررة والشريط الحدودي الشرقي للعراق، إضافة إلى مناطق جنوب محافظة البصرة

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