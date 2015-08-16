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إحالة طلب اعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة الى القانونية النيابية لصياغته كقرار

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:09 - 25/01/2017 - عدد القراء : 18

عرضَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على أعضاء مجلس النواب قضية التصويت على اعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة. وذكر بيان لمكتبه نقلته وكالة كل العراق [أين] أن “مجلس النواب أحال هذه القضية إلى اللجنة القانونية لإنجاز صيغة قرار للتصويت عليها”.

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