بسم الله الرحمن الرحيم
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السوق العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
إحالة طلب اعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة الى القانونية النيابية لصياغته كقرار
اخبار و تقارير -
بغداد/ متابعة العدالة - 1:09 - 25/01/2017
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عرضَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على أعضاء مجلس النواب قضية التصويت على اعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة. وذكر بيان لمكتبه نقلته وكالة كل العراق [أين] أن “مجلس النواب أحال هذه القضية إلى اللجنة القانونية لإنجاز صيغة قرار للتصويت عليها”.