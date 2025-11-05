إعلان مناقصة عامة

المؤهلات الاساسية

(أ‌)

1. كيان قانوني مستقل.

2. رخصة تجارية سارية.

3. حسابات ختامية لاخر ثلاث سنوات (تقرير مدقق الحسابات مطلوب)

(ب‌) المؤهلات الاحترافية

1) رخصة تجارية لخدمات وكالة سفر او شركة خدمات طيران محدودة فقط. لا تعتبر اي رخصة اخرى مؤهلة.

2) راس المال المسجل يجب ان يتوافق مع متطلبات التسجيل لوكالة سفر في الدولة الموجود فيها.

3) شهادة اعتماد سارية المفعول من الدرجة الأولى صادرة عن (IATA)، أو شهادة سارية المفعول من الدرجة الأولى لنقل الركاب من فئة خدمة وكالة مبيعات النقل الجوي المدني الصيني صادرة عن CATA

خبرة دولية في المجال لا تقل عن خمس (4) سنوات خاصة في الشرق الاوسط، الممكلة المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، والصين.

5) ما لا يقل عن عقدين (2) منجزين أو قيد التنفيذ مع مشغلي حقول النفط والغاز العراقيين.

6) القدرة على اصدار فيزا دبي للمواطنين العراقيين.

(ت‌) مؤهلات اخرى

1. العطاءات المشتركة غير مقبولة

2. يجب لمقدم العطاء ان يكون لديه القدرة على التعامل بالدولار الامريكي (يشترط تقديم اثبات)