شركة نيو مانسوريا ش م ح
إعلان مناقصة عامة
مناقصة مقدمة من قبل : شركة نيو مانسوريا ش م ح بصفتها المشغل بموجب عقد التطوير والإنتاج رقم (29/Mansuriya/MdOC/2024) المؤرخ 30 تشرين الأول 2024، و المُلزمة بالتطوير والانتاج لحقل غاز المنصورية في محافظة ديالى، جمهورية العراق. المناقصة المدرجة ادناه
توفير خدمات دعم السفر لحقل غاز المنصورية
عنوان المناقصة
NMF-01-IM-CON-0011
رقم المناقصة
مناقصة عامة
نوع المناقصة
من الساعة 8:00 صباحًا يوم 4 تشرين الثاني 2025 (بتوقيت بغداد) إلى الساعة 4:00 مساءً من يوم 30 تشرين الثاني 2025 (بتوقيت بغداد)
فترة استلام العطاءات.
على المهتمين اظهار اهتماهم بالمشاركة عبر البريد الإلكتروني
mansuriya_tendering01@nmf-gas.comفي موعد أقصاه 18 تشرين الثاني 2025.
آخر موعد لاظهار الاهتمام
البحث عن متعاقدين اثنين ذوي مؤهلات مثبتة، خبرة عالية واداء جيد للقيام بمهام حجوزات الطيران/الفنادق/ التاشيرات/ خدمات النقل والدعم في مجال المؤتمرات/الفعاليات
ملخص نطاق الخدمات
50،000،00 دولار أمريكي (خمسون الف دولار أمريكي).
|
ضمان العطاء
المؤهلات الاساسية
(أ)
1. كيان قانوني مستقل.
2. رخصة تجارية سارية.
3. حسابات ختامية لاخر ثلاث سنوات (تقرير مدقق الحسابات مطلوب)
(ب) المؤهلات الاحترافية
1) رخصة تجارية لخدمات وكالة سفر او شركة خدمات طيران محدودة فقط. لا تعتبر اي رخصة اخرى مؤهلة.
2) راس المال المسجل يجب ان يتوافق مع متطلبات التسجيل لوكالة سفر في الدولة الموجود فيها.
3) شهادة اعتماد سارية المفعول من الدرجة الأولى صادرة عن (IATA)، أو شهادة سارية المفعول من الدرجة الأولى لنقل الركاب من فئة خدمة وكالة مبيعات النقل الجوي المدني الصيني صادرة عن CATA
خبرة دولية في المجال لا تقل عن خمس (4) سنوات خاصة في الشرق الاوسط، الممكلة المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، والصين.
5) ما لا يقل عن عقدين (2) منجزين أو قيد التنفيذ مع مشغلي حقول النفط والغاز العراقيين.
6) القدرة على اصدار فيزا دبي للمواطنين العراقيين.
(ت) مؤهلات اخرى
1. العطاءات المشتركة غير مقبولة
2. يجب لمقدم العطاء ان يكون لديه القدرة على التعامل بالدولار الامريكي (يشترط تقديم اثبات)
الحد الأدنى من المؤهلات
يتحمل مقدم العرض الفائز جميع تكاليف النشر والإعلان، بما في ذلك جميع التمديدات
|
.تكلفة المناقصة
ملاحظة:
يجب أن تتضمن وثائق مقدم العرض المعلومات التالية:
NEW MANSURIYA FZCO IRAQ BRANCH
PUBLIC TENDER ANNOUNCEMENT
Tenders by: New Mansuriya FZCO Iraq Branch as the operator under Development and Production Contract No. (29/Mansuriya/MdOC/2024) dated October 30, 2024, is obligated to perform the development and production of the Mansuriya Gas Field in Diyala Province, Republic of Iraq. The Announced Tender is listed below.
|Tender Title
|PROVISION OF TRAVEL SUPPORT SERVICES FOR MANSURIYA GAS FIELD
|Tender No.
|NMF-01-IM-CON-0011
|Tender Type
|Public tender
|Bid Collection Period
|From 8:00 am on 4th of November 2025 (Baghdad time) to 16:00 pm on 30th of November 2025 (Baghdad time)
|Deadline of Interest
|Interested bidders shall submit your interest to participate to mansuriya_tendering01@nmf-gas.com no later than 18th of November 2025
|Brief Scope of work
|To seek two contractors with qualified certificates, rich experience and good performance to carry out the flight booking/hotel/visa/transportation service and conference/event support in accordance with our standards.
|Bid Bond
|50,000.00 USD (Fifty Thousand US Dollars)
|Minimum Qualifications
|(A) Basic Qualifications
1. Independent legal entity status.
2. Valid business license.
3. Financial statements for the last three years (audit reports required).
(B) Professional Qualifications
1) Valid legal “Business Licence” for Travel Agency or Aviation Service Co. Ltd ONLY. No other licence type shall be deemed qualified.
2) Registered Capital shall meet registered requirement of travel agency in the country where is located.
3) Valid “First Grade” Certificate of Accreditation issued by IATA or valid “First Grade Category Passenger Transport” Certificate of China Civil Air Transport Sales Agency Service issued by CATA.
4) At least five (5) years relevant international standard industrial experiences, especially in the Middle East, UK & USA and China.
5) At least two (2) completed or ongoing contracts with Iraqi oil and gas field operators.
6) Capacity to issue Dubai Visa for Iraqi Nationals
(C) Other Requirements
1. Joint bids are not accepted.
2. Must have USD transaction capability (proof required).
|Bidding Cost
|The awarded bidder shall bear all costs of publication and advertisement including all extensions
Note:
The documents from Bidder shall contain the following information:
