إيران ومصر والأردن وتركيا تدين التفجيرات الارهابية التي طالت المدنيين في بغداد

فِي اشارة الى دعمها للعراق في محاربة الارهاب، ادانت دول ايران وتركيا والاردن ومصر التفجيرات الارهابية التي طالت العاصمة بغداد يوم الاثنين الماضي وراح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي ان “تكرار مثل هذه الاعمال الاجرامية تعد ردة فعل من جانب الجماعات الارهابية على الهزائم التي منو بها خلال الاسابيع الماضية”. واشار قاسمي الى ازدياد وتكرار العمليات الارهابية في المنطقة خلال الايام الاخيرة وخاصة في العراق، معربا عن امله في ان تثمر الجهود السياسية خلال العام الجديد عن توافق دولي من اجل مكافحة الارهاب. كما دانت مصر الهجمات في العراق. وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار احمد ابو زيد في بيان له عن تعازي مصر حكومة وشعبا للحكومة العراقية ولاسر الضحايا. واكد ابو زيد وقوف مصر وتضامنها الكامل مع العراق في مواجهة ظاهرة الارهاب التي تستهدف زعزعة امنه واستقراره وكذلك كافة ما تتخذه من اجراءات لمواجهة اعمال العنف والارهاب. وجدد التأكيد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب “البغيضة” والعوامل المؤدية لها ووقف مصادر تمويلها. وأدانت أيضاً الحكومة الاردنية الهجمات التي شهدتها بغداد الاثنين الماضي. ونقل بيان عن وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة محمد المومني تأكيده وقوف بلاده مع الحكومة والشعب العراقيين لمواجهة “الارهاب” الذي يستهدف المساس بامن وسلامة واستقرار العراق. وجدد المومني التأكيد على موقف الاردن “الرافض للارهاب بجميع اشكاله”. وعلى صعيد متصل استنكرت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات التفجيرات الارهابية” التي وقعت في العاصمة بغداد يوم امس الاول الاثنين. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “تركيا المستهدفة من قبل التنظيمات الارهابية والتي فقدت مواطنين لها في مثل هذه الهجمات الشنيعة هي أفضل من يفهم معاناة الشعب العراقي”. واضاف البيان ان “تركيا على ثقة بأن مثل هذه الاعمال الدنيئة لن تثني الحكومة والشعب العراقيين في محاربة الارهاب”، مؤكدا ان “البلدين سيواصلان العمل على تعزيز التعاون بينهما في اطار مكافحة الارهاب”.

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