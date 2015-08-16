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اسبانيا تؤكد إلتزامها بمساندة العراق في محاربة الارهاب

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:24 - 30/01/2017 - عدد القراء : 21

أكدتْ أسبانيا إلتزامها بمساندة العراق في محاربة الارهاب. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية نقلته وكالة كل العراق [أين] ان “سفير جمهورية العراق لدى اسبانيا علاء الهاشمي التقى رئيسة مجلس النواب الاسباني آنا باستور خوليان في مبنى البرلمان في العاصمة مدريد وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”. واعرب السفير عن شكره وتقديره لمواقف رئيسة البرلمان الاسباني على مواقفها الداعمة للعراق في حربه التي يقودها ضد الارهاب, داعياً الجانب الاسباني الى مواصلة دعمها للحكومة العراقية في اعادة اعمار المناطق المحررة. واستعرض علاء الهاشمي بحسب البيان الانتصارات التي تحققها القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة ابناء العشائر في معارك تحرير الموصل على عصابات داعش الارهابية، مشيداً بالمواقف البطولية والانسانية للقوات المسلحة في الحفاظ على ارواح المدنيين هناك. من جانبها ابدت رئيسة البرلمان الاسباني استعدادها لتقديم الدعم للحكومة العراقية, مؤكدةً التزام بلدها بمساندة العراق في حربه التي يقودها ضد الارهاب. وهنأت آنا باستور خوليان بحسب “البيان” الشعب العراقي والحكومة العراقية بتحرير الجانب الايسر من مدينة الموصل, متمنيةً تحرير مدينة الموصل بالكامل من عصابات داعش الارهابية.

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