استئناف العمل بمشاريع البنى التحتية في قضاء ابي الخصيب بالبصرة

أعلنَ محافظ البصرة ماجد النصراوي، امس الاحد، استئناف العمل في مشاريع البنى التحتية بقضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة. ونقل بيان لمكتبه نقلته وكالة كل العراق [أين] عن النصراوي القول على هامش جولة ميدانية أجراها في القضاء لمتابعة أعمال اكساء مناطق شيخ إبراهيم والعوجة وكوت الذكيري أن ” الشركات العاملة بالقضاء تعهدت بإكمال اعمال مد المجاري والتبليط خلال مدة 90 يوماً من الآن”. ولفت محافظ البصرة خلال الجولة الى ” منح جزءاً من أموال المنافع الاجتماعية الى بلدية ابي الخصيب لإكمال ما تبقى من تبليط الشوارع الرئيسية والمهمة”، كاشفاً في الوقت ذاته عن ” قرب تنفيذ سبع جسور بشكل مباشر في المحافظة من قبل الحكومة المحلية”.

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