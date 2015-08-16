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استئناف العمل بمشاريع البنى التحتية في قضاء ابي الخصيب بالبصرة

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:19 - 30/01/2017 - عدد القراء : 13

أعلنَ محافظ البصرة ماجد النصراوي، امس الاحد، استئناف العمل في مشاريع البنى التحتية بقضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة. ونقل بيان لمكتبه نقلته وكالة كل العراق [أين] عن النصراوي القول على هامش جولة ميدانية أجراها في القضاء لمتابعة أعمال اكساء مناطق شيخ إبراهيم والعوجة وكوت الذكيري أن ” الشركات العاملة بالقضاء تعهدت بإكمال اعمال مد المجاري والتبليط خلال مدة 90 يوماً من الآن”. ولفت محافظ البصرة خلال الجولة الى ” منح جزءاً من أموال المنافع الاجتماعية الى بلدية ابي الخصيب لإكمال ما تبقى من تبليط الشوارع الرئيسية والمهمة”، كاشفاً في الوقت ذاته عن ” قرب تنفيذ سبع جسور بشكل مباشر في المحافظة من قبل الحكومة المحلية”.

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