الأمانة العامة تؤكد قرب توقيع عقد إنشاء ألف مدرسة بموجب الاتفاقية مع الصين

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الأحد، قرب إكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد إنشاء ألف مدرسة نموذجية في العراق عبر شركتين ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية، وفيما أشارت إلى أنها ستحل 4 مشاكل تتعلق بالعملية التربوية، علقت على أسباب تلكؤ مشروع رقم 1 الذي تنفذه وزارة التربية. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن “مشروع رقم 1 لوزارة التربية من المشاريع المتلكئة منذ سنوات وعليه 11 مشكلة قانونية وكان هناك توجيه من رئيس الوزراء بعد تشكيل الإدارة التنفيذية في الامانة العامة لبناء المدارس الخاصة بالمدارس الصينية نص على حسم وضع هذا الملف قانونياً وتذليل الصعوبات”. وأضاف، أن “الأمانة العامة حلت 10 من هذه المشاكل وتم تسلم 77 مدرسة وهناك 33 آخرى قيد الإنجاز ومن المؤمل تسلمها خلال شهرين”. وتابع أنه “فيما يخص المشروع الوطني لبناء المدارس الخاص بالاتفاقية الاطارية العراقية – الصينية، فقد تم في المرحلة الأولى التنسيق مع المحافظات لتهيئة أراض لبناء ألف مدرسة كمرحلة اولى هذا العام من أصل 7000 مدرسة، وضمنت تخصيصات بناء تلك المدارس في موازنة العام الحالي 2021”. وبين أن “هذا المشروع سينهي مشكلة المدارس المزدوجة والدوام الثلاثي وايضا المدارس الطينية والآيلة للسقوط وستوزع حسب النسب السكانية في المحافظات والحاجة والأولوية”. وأوضح أن “قطع الاراضي الألف تم تسلمها، والآن نحن فقط بانتظار توقيع العقد مع شركتين صينيتين وتتم تهيئة الأمور القانونية لتوقيعه بالأيام المقبلة”. ولفت إلى أن “هناك شروطا تم تضمينها في العقد، والمدارس الألف ستطلق بألف مشروع في آن واحد وفي كل واحدة منها سيتواجد مهندس عراقي مقيم ليتم الاشراف على العمل”. وأكد أن “العمل بموجب العقد سيكون على أساس انشاء مدارس نموذجية بناء على تصاميم حديثة تنفذ لأول مرة بالعراق”.

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