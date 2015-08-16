الأمن النيابية: وزارة الدفاع والداخلية والحشد يتقاسمون القواطع لضبط الزيارات

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي يتقاسمون القواطع الأمنية لضبط وتنظيم الزيارات المليونية.

وقال البنداوي، في تصريح صحفي إن :”وزارة الداخلية تمتلك قاعدة بيانات شاملة لجميع قواطع المسؤولية، تشمل الزائرين العرب والأجانب الداخلين عبر المنافذ”، مشيراً إلى أن “الأمن مقسم بين القطعات، حيث تولت الدفاع والداخلية والحشد الشعبي مهام محددة في إطار التنسيق الأمني”.

وأضاف أن “تواجد ملايين الزائرين خلال الفترة الأخيرة لم يستغل للإخلال بالوضع الأمني”، مبيناً أن “الأجهزة الأمنية مسيطرة بالكامل وتواصل ملاحقة ما تبقى من العصابات الإرهابية

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus