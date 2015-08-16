 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الأمن النيابية: وزارة الدفاع والداخلية والحشد يتقاسمون القواطع لضبط الزيارات

الأمن النيابية: وزارة الدفاع والداخلية والحشد يتقاسمون القواطع لضبط الزيارات
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 1:17 - 03/09/2025 - عدد القراء : 653

 

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي يتقاسمون القواطع الأمنية لضبط وتنظيم الزيارات المليونية.
وقال البنداوي، في تصريح صحفي  إن :”وزارة الداخلية تمتلك قاعدة بيانات شاملة لجميع قواطع المسؤولية، تشمل الزائرين العرب والأجانب الداخلين عبر المنافذ”، مشيراً إلى أن “الأمن مقسم بين القطعات، حيث تولت الدفاع والداخلية والحشد الشعبي مهام محددة في إطار التنسيق الأمني”.
وأضاف أن “تواجد ملايين الزائرين خلال الفترة الأخيرة لم يستغل للإخلال بالوضع الأمني”، مبيناً أن “الأجهزة الأمنية مسيطرة بالكامل وتواصل ملاحقة ما تبقى من العصابات الإرهابية
blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
30°
33°
Fri
35°
Sat
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2025 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية