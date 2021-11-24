الإعمار تعلن إنشاء جسر ثالث على نهر ديالى في الرستمية

أعلنت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار والاسكان، الثلاثاء، عن إنشاء جسر ثالث على نهر ديالى في الرستمية لاستيعاب الحركة المرورية، وقال مدير عام الدائرة حسين جاسم: إن “هناك خطة شاملة بشأن الزخم المروري الذي يحصل في المحافظات كافة لاسيما العاصمة بغداد كونها تشهد كثافة مرورية اكبر سواء بسكانها أو بالوافدين إليها”، مبينا ان “بعض المشاريع في بغداد تعود لدائرتنا فيما توجد مشاريع اخرى ضمن مسؤولية أمانة بغداد”. وأضاف جاسم أن “هناك مشروعاً في بغداد وهو تأهيل الطريق الرابط بين بسماية ومركز العاصمة، بعد أن أصبحت بسماية مأهولة بالسكان وحركتهم مقيدة، حيث ازدادت الحاجة لتطوير هذا الطريق، وباشرت الدائرة قبل شهر بتوسيعه من بسماية انتهاء بجسر الرستمية، حيث تنتهي حدود مسؤوليتنا وتبدأ مسؤولية أمانة بغداد”، مشيرا الى انه “سيتم إنشاء جسر آخر على نهر ديالى في منطقة الرستمية لاستيعاب الحركة المرورية في هذه المنطقة”. وتابع أن “دائرتنا تعمل على فصل الطريق الرئيسي عن الطرق الخدمية، بأسيجة وفق تصاميم اعدت لمنع اي استدارات أرضية، والسماح لسالكي الطريق بالحركة من دون توقفات ،ما يسهم في حل الاختناقات المرورية بشكل كبير”، لافتا الى ان “هناك مشروع مدخل بغداد من جهة ديالى وهو مدخل ديالى الجديد، وباشرنا به بنفس التوقيت مع مدخل بسماية، حيث سيشهد حلولاً مرورية من خلال توسيع الطرق القائمة واستحداث طرق خدمية وجسور تنظم الحركة على جانبيه بالشكل الذي يسمح لسالكي الطريق بالحركة بشكل حر من دون أي توقفات أو استدارات أرضية”. وأكد أن “مدة انجاز طريق بسماية عام ونصف العام، أما طريق مدخل بغداد باتجاه ديالى الجديد فمدة الانجاز عام واحد، بالرغم من المعوقات التي تتعلق ببعض الخدمات الممتدة التي تتعارض مع التعريض وإنشاء الطرق الخدمية وتعود مثلاً للاتصالات أو الكهرباء أو غيرهما، لكننا ماضون بالتنسيق مع هذه الجهات”.

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