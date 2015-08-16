 
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الاستخبارات العسكرية: ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة اﻷنبار

الاستخبارات العسكرية: ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة اﻷنبار
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 4:01 - 21/10/2025 - عدد القراء : 255

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ، ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة اﻷنبار.
وقالت المديرية في بيان تلقته العدالة انه  ” تم العثور على كيس يحتوي على حبوب مخدرة بكميات كبيرة في منطقة الشيحيات بمحافظة الأنبار”.
وأضاف البيان، “بجهود حثيثة ومعلومات استخبارية من أحد المصادر التابعة للمديرية أكدت وجود كيس كبير يحتوي على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وعلى ضوء المعلومات الواردة شرعت مفارز الاستخبارات العسكرية بقسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الخامسة”.
وتابع البيان، ” تم العثور على كيس يحتوي على حبوب مخدرة بكميات كبيرة في منطقة الشيحيات بمحافظة الأنبار”، مشيرا الى أنه “تم ضبط المواد أصوليا وتسليمها إلى المراجع لإجراء اللازم وحسب الضوابط القانونية
