 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الاسدي يطالب بموقف ضد القرار الامريكي لحفظ حق العراق كدولة

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:23 - 30/01/2017 - عدد القراء : 24

طالبَ الناطق باسم هيأة الحشد الشعبي احمد الاسدي، بموقف لحفظ حق العراق كدولة امام قرار الرئيس الامريكي القاضي بمنع دخول العراقيين الى اراضيه. وقال الاسدي في بيان، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس، انه “بعد قرار الرئيس الامريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة الامريكية نطالب بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج الموجودين منهم من كافة الاراضي العراقية”. وطالب ايضا “الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الاٍرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الاول نيابة عن كل العالم”. ووقع الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مرسومين الغرض منهما تشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية. وينص المرسوم الأول على بناء جدار طويل على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك، فيما يخص الثاني “تعزيز الأمن العام داخل البلاد” وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة”. واقرت الولايات المتحدة الامريكية، امس الاحد، حظرها سبعة دول بينها العراق ومنع دخول اراضيها لـ90 يوما.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
2°
10°
الثلاثاء
7°
الأربعاء
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • قصر الثقافة والفنون في الديوانية يستمر في تقديم العروض السينمائية
  • محمول يعود إلى قبل 800 عام
  • الحجامة.. علاج قديم يكتسب شعبية
  • أمريكي يدفع ضرائب سيارته بـ 300 ألف عملة معدنية
  • العثور على كنز من الذهب داخل بيانو أثري
  • الاعشاب الطبية..الطب البديل الذي لا غنى عنه
  • البيت الثقافي في العزيزية ينظم معرضا تشكيليا
  • امرأة تعيش في المطار منذ 8 سنوات
  • يتجول بدراجة هوائية ارتفاعها 7 أمتار

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية