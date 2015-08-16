الاسدي يطالب بموقف ضد القرار الامريكي لحفظ حق العراق كدولة

طالبَ الناطق باسم هيأة الحشد الشعبي احمد الاسدي، بموقف لحفظ حق العراق كدولة امام قرار الرئيس الامريكي القاضي بمنع دخول العراقيين الى اراضيه. وقال الاسدي في بيان، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس، انه “بعد قرار الرئيس الامريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة الامريكية نطالب بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج الموجودين منهم من كافة الاراضي العراقية”. وطالب ايضا “الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الاٍرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الاول نيابة عن كل العالم”. ووقع الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مرسومين الغرض منهما تشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية. وينص المرسوم الأول على بناء جدار طويل على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك، فيما يخص الثاني “تعزيز الأمن العام داخل البلاد” وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة”. واقرت الولايات المتحدة الامريكية، امس الاحد، حظرها سبعة دول بينها العراق ومنع دخول اراضيها لـ90 يوما.

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