 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الامن النيابية: حريصون على توفير جميع احتياجات القوات المشتركة في المعركة ضد داعش

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:31 - 02/01/2017 - عدد القراء : 9

اكدَ نائب رئيس لجنة الامن والدفاع نايف الشمري حرص اللجنة على توفير كل احتياجات القوات المشتركة في المعركة ضد عصابات داعش الارهابية. وذكر الشمري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “اللجنة حريصة على تضمين الموازنة بكل ما يوفر تعزيز قدرة القوات المحررة لمدينة الموصل، وتم استضافة جميع الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني وتم الاجتماع بهذه الجهات والاستفسار عن احتياجاتهم الضرورية”. وتابع “على الرغم من مرور البلد بالازمة الاقتصادية لكن هناك أولويات من بينها المعركة ضد داعش، وتم تخصيص مبالغ لتوفير الأسلحة والمعدات وغيرها بما يتلاءم مع حجم المعركة التي تخوضها القوات في المعركة”. يذكر ان القوات العراقية المشتركة تخوض معارك مستمرة ضد عصابات داعش الإرهابية في نينوى وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة وحررت مساحات واسعة من دنس تلك العصابات ما يتطلب زيادة الدعم لها لاستمرار زخم الانتصارات وسحق تلك العصابات بشكل نهائي.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
10°
10°
الثلاثاء
11°
الأربعاء
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية
  • اعياد الميلاد واحتفالات السنة الجديدة
  • السيمفونية الوطنية تحيي حفل دعم بناء مدارس الأطفال
  • إخراج ثعبان ضخم من غسالة اختبأ داخلها
  • تدشين طريق سريع بجنوب إيطاليا بعد 54 عاماً من بدء بنائه
  • بيع كتاب بخط يد مؤلفه بـ 467 ألف دولار
  • أرث حضاري يحاكي نهر دجلة ، وميدان للمثقفين والعوائل البغدادية
  • ختم إمبراطوري يباع بمبلغ خرافي بمزاد في باريس
  • ببغاء يمتلك موهبة نادرة يمثل دور الميت

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية