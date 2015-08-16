الامن النيابية: حريصون على توفير جميع احتياجات القوات المشتركة في المعركة ضد داعش

اكدَ نائب رئيس لجنة الامن والدفاع نايف الشمري حرص اللجنة على توفير كل احتياجات القوات المشتركة في المعركة ضد عصابات داعش الارهابية. وذكر الشمري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “اللجنة حريصة على تضمين الموازنة بكل ما يوفر تعزيز قدرة القوات المحررة لمدينة الموصل، وتم استضافة جميع الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني وتم الاجتماع بهذه الجهات والاستفسار عن احتياجاتهم الضرورية”. وتابع “على الرغم من مرور البلد بالازمة الاقتصادية لكن هناك أولويات من بينها المعركة ضد داعش، وتم تخصيص مبالغ لتوفير الأسلحة والمعدات وغيرها بما يتلاءم مع حجم المعركة التي تخوضها القوات في المعركة”. يذكر ان القوات العراقية المشتركة تخوض معارك مستمرة ضد عصابات داعش الإرهابية في نينوى وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة وحررت مساحات واسعة من دنس تلك العصابات ما يتطلب زيادة الدعم لها لاستمرار زخم الانتصارات وسحق تلك العصابات بشكل نهائي.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus