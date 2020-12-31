البرلمان ينتقد الموازنة ويعتزم التعديل عليها

انتقد مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، لكون ارقامها غير دقيقة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي أن «الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، اي ما يعادل موازنات ثلاث دول»، مشيرا الى ان «هناك نفقات وضِعتْ لا حاجة لها في الوقت الراهن».

واضاف أن «البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وأن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة»، موضحا ان «الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا».

وتابع ان «قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام».

الى ذلك، افاد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مضر السليمان في تصريح صحفي بأن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021 غير كافية، ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب»، داعياً الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية

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