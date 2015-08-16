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التحالف الدولي: الجانب الأيمن للموصل سيتحرر بشكل أسرع

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:23 - 29/01/2017 - عدد القراء : 2

قالَ المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، العقيد جون دوريان، امس الاول الجمعة، إن “القوات العراقية ستتحرر الجانب الأيمن من الموصل بشكل أسرع” من الساحل الأيسر للمدينة. وذكر دوريان، في تصريح صحفي، أن “القوات العراقية تستطيع احلال الأمن والاستقرار في الجانب الايسر من الموصل الذي تم استعادته مؤخراً”. وأشار إلى “تنسيق عال بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان في الحرب ضد داعش”، مؤكداً بإن “معركة الموصل مهمة بالنسبة للتحالف الدولي”. وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي، أننا “نفذنا 100 غارة جوية ضد داعش خلال الأسبوع الجاري”. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الثلاثاء الماضي تحرير الساحل الايسر للموصل بالكامل من داعش، ودعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، القوات المسلحة الى الاسراع بالتحرك لتحرير الجانب الايمن من المدينة. وأعلنت وزارة الدفاع، الخميس الماضي ، قرب إنطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل.

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