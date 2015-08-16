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التربية النيابية تبحث مع وزير التربية تعديلات القانون وتوزيع قطع الأراضي والعطلة الصيفية

التربية النيابية تبحث مع وزير التربية تعديلات القانون وتوزيع قطع الأراضي والعطلة الصيفية
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 4:03 - 06/05/2025 - عدد القراء : 212

 

بحثت لجنة التربية، في مجلس النواب، امس  الاثنين، مع وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، تعديلات قانون الوزارة، وطرحت ملفي توزيع قطع الأراضي والعطلة الصيفية للمعلمين.

وذكر بيان تلقته العدالة  أن “النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي، وبرفقة أعضاء اللجنة، اجتمعوا مع وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة، في إطار التحضيرات الخاصة بالقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون وزارة التربية، والمقرر إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل”.

وأشار البيان إلى أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة جملة من التعديلات والملاحظات التي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي للوزارة، والاستجابة لمتطلبات الميدان التربوي، وتعزيز مكانة المعلم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم في العراق”.

وفي هذا السياق، أعلن القيسي عن “عزم لجنة التربية النيابية استضافة جميع المحافظين في مجلس النواب، بحضور وزير التربية، لمتابعة تنفيذ إجراءات توزيع قطع الأراضي لشريحة التربويين، وضمان إنصافهم واستكمال استحقاقهم السكني بما يليق بعطائهم الكبير”.

وأضاف البيان: “تم التطرق إلى موضوع العطلة الصيفية للمعلمين الذين أنهوا مهامهم الامتحانية والإدارية، حيث شدد القيسي على أهمية إنصاف هذه الشريحة، ومراعاة أوضاعهم، من خلال مراجعة التعليمات الخاصة بمنح الإجازات الصيفية، بما يضمن العدالة والمرونة في تطبيقها

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