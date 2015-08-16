التربية النيابية تضع اللمسات الاخيرة لقانون حماية المعلم لعرضه للتصويت

كشفت لجنة التربية النيابية، امس الاربعاء، بانها وصلت الى اللمسات الاخيرة لقانون حماية المعلم والمدرس وعرضه للتصويت.وقالت عضو اللجنة خديجة وادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس انه” في حال الانتهاء من دراسة القانون الجديد سيتم عرضه على هيأة رئاسة مجلس النواب لغرض طرحه في جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه”.ووصفت الاعتداء على الكوادر التدريسية بـ”غير المقبول معتبرة ذلك اعتداءً على العملية التربوية برمتها”.

واضافت ان “البعض تنقصهم كيفية احترام المعلم ولا يملك اللياقة الثقافية والدينية في احترام المعلم”، مشيرة الى ان “حق المعلم لن يذهب سدا وسيحاسب قانونيا كل من يعتدي عليه”.يشار الى ان عدد من الكوادر التدريسية تعرضوا الى التهديد والضرب من قبل مجهولين وكان اخرها الاعتداء على كادر مدرسة الأجيال الابتدائية للبنات.وكانت وزارة التربية أكدت، في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات حازمة للحيلولة دون تكرار الاعتداء على الكوادر التدريسية، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها وتنفيذ مشروعها لبناء العراق مهما كانت التضحيات والتحديات.

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