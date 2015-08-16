 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الجبوري: المؤسسة العلمية والتربوية تحدت الظروف لتكون حافزاً على النجاح والتطور

الجبوري: المؤسسة العلمية والتربوية تحدت الظروف لتكون حافزاً على النجاح والتطور
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:40 - 17/01/2017 - عدد القراء : 2

اكدَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال لقائه اساتذة كلية الامام الصادق (ع) ان المؤسسة العلمية والتربوية استطاعت تحدي المصاعب والظروف التي تمر بها البلاد لتكون حافزاً على النجاح والتطور. وافاد بيان لمكتب الجبوري، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “الجبوري استقبل في مكتبه ببغداد امس الاثنين، عدداً من اساتذة كلية الامام الصادق (ع) في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض واقع التعليم العالي في البلاد، وابرز المعوقات التي تعترضه، كما ناقش اللقاء خطط الوزارات المعنية في الارتقاء بواقع التدريس والهيئات التعليمية”. وشدد الجبوري على “ضرور تصحيح الخلل اينما وجد، من دون التذرع بالاوضاع التي تمر بها البلاد”، مضيفاً “برغم العوائق والظروف التي تمر بها البلاد، استطاعت المؤسسة العلمية والتربوية العراقية تحدى المصاعب لتكون حافزاً على النجاح والتطور”. وثمن “دور الكوادر التعليمية في ارساء مفاهيم العلم لتبرهن للعالم انها قادرة على دحر الارهاب وبث روح التسامح ودعم الامن والسلام في استقرار البلاد”. من جانبهم ثمن الاساتذة والاكاديميين دور رئيس البرلمان في دعم العملية التعليمية في البلاد، وتفهمه للعوائق وسعيه الدؤوب في انصاف شريحة واسعة منهم.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
5°
12°
الأربعاء
13°
الخميس
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • الاعشاب الطبية..الطب البديل الذي لا غنى عنه
  • البيت الثقافي في العزيزية ينظم معرضا تشكيليا
  • امرأة تعيش في المطار منذ 8 سنوات
  • يتجول بدراجة هوائية ارتفاعها 7 أمتار
  • سجين يخدر شقيقه التوأم للفرار من سجن في البيرو
  • دار ثقافة الاطفال توقد شمعتها السابعة والاربعين
  • ولادة 4 توائم في عامين مختلفين
  • بريطانية تعثر على بطاقة يانصيب رابحة في سلة المهملات
  • غراب يمنع مواطن إستوني من السفر بعدما سرق جواز سفره

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية