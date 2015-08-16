الجبوري: المؤسسة العلمية والتربوية تحدت الظروف لتكون حافزاً على النجاح والتطور

اكدَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال لقائه اساتذة كلية الامام الصادق (ع) ان المؤسسة العلمية والتربوية استطاعت تحدي المصاعب والظروف التي تمر بها البلاد لتكون حافزاً على النجاح والتطور. وافاد بيان لمكتب الجبوري، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “الجبوري استقبل في مكتبه ببغداد امس الاثنين، عدداً من اساتذة كلية الامام الصادق (ع) في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض واقع التعليم العالي في البلاد، وابرز المعوقات التي تعترضه، كما ناقش اللقاء خطط الوزارات المعنية في الارتقاء بواقع التدريس والهيئات التعليمية”. وشدد الجبوري على “ضرور تصحيح الخلل اينما وجد، من دون التذرع بالاوضاع التي تمر بها البلاد”، مضيفاً “برغم العوائق والظروف التي تمر بها البلاد، استطاعت المؤسسة العلمية والتربوية العراقية تحدى المصاعب لتكون حافزاً على النجاح والتطور”. وثمن “دور الكوادر التعليمية في ارساء مفاهيم العلم لتبرهن للعالم انها قادرة على دحر الارهاب وبث روح التسامح ودعم الامن والسلام في استقرار البلاد”. من جانبهم ثمن الاساتذة والاكاديميين دور رئيس البرلمان في دعم العملية التعليمية في البلاد، وتفهمه للعوائق وسعيه الدؤوب في انصاف شريحة واسعة منهم.

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