الجبوري يدعو الى حوار سياسي ‏للتوصل لتسوية تاريخية

هولاند: سندعم العراق حتى النهاية

دعا رئيسُ مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاثنين، الى حوار سياسي بين الاطراف الفاعلة للتوصل إلى تسوية تاريخية لكل مشاكل المنطقة، فيما اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انه لا يريد تكرار ماحدث في حلب الى المواطنين في مدينة الموصل. وافاد بيان لمكتب اعلام الجبوري، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل في مكتبه ببغداد امس الاثنين، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وقد بحث اللقاء الاوضاع السياسية والامنية في عموم المنطقة وتطورات المشهد الاقليمي، والعلاقات المتينة بين العراق وفرنسا والتي افضت الى تعاون كبير خصوصا في مواجهة خطر الارهاب وتداعياته”. وقال الجبوري خلال اللقاء ان “الانتصارات التي تحققها القوات العراقية تتقدم بخطى واثقة نحو سحق داعش وانهاء وجودها في العراق قريبا، وهذا طبعا بدعم ومساندة كل الدول الصديقة”. مشيرا الى ‏ان “دور فرنسا الفاعل في التحالف الدولي اسهم إسهاما كبيرا في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب في المجالات العسكرية وكذلك الإنسانية عبر دعم النازحين”. وزاد “لقد تعرض المدنيون في شتى أنحاء العالم إلى الاذى بسبب الارهاب ويؤسفنا أن الصديقة فرنسا تعرضت لهجمات ارهابية تسببت بتضحيات جراء موقفها الواضح والحاسم في مواجهة الإرهاب”. وتابع “اننا نتمنى على المجتمع الدولي والصديقة فرنسا أن يكون هناك جهد نوعي في اغاثة اعداد النازحين المتزايدة بالتعاون مع الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، كما ‏نأمل ان تتكلل جهود السلام في سوريا بالنجاح ونحن ندعم الحل السياسي”. واسهب قائلا أن “التوافق الدولي والإقليمي مهم للإسراع في الحل كما أن حل المشاكل الإقليمية كافة لا يتم إلا في إطار التفاهم بين الأطراف الدولية والإقليمية، ولابد من عمل حوار سياسي شامل بين الأطراف الفاعلة ‏للتوصل إلى تسوية تاريخية لكل مشاكل المنطقة كونها مرتبطة بعضها”. من جانبه قال الرئيس الفرنسي “اننا سندعم العراق حتى النهاية وحتى يتم القضاء على عصابات داعش الارهابية”، مشيرا الى ان “امن العراق واستقراره سيسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة، وان القضاء على عصابات داعش سيجعل شعوب العالم تنعم بالأمن والاستقرار لان هذه الجماعات اصبحت خطرا يهدد الجميع”، مؤكدا “حرص بلاده على عدم توجيه الضربات التي تلحق الاذى بالمدنيين”.

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