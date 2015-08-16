الحسيني تطالب الحكومة بتوفير الضمان الصحي والاجتماعي للفرد والاسرة

طالبتْ النائبة عن كتلة المواطن احلام الحسيني، امس الاثنين، الحكومة بتوفير الضمان الصحي والاجتماعي للفرد والاسرة. واكدت الحسيني في بيان لها، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس على “ضرورة تفعيل المادة ٣٠ من الدستور العراقي التي تؤكد على تكفل الدولة للفرد والاسرة من خلال توفير الضمان الصحي والاجتماعي لهم”. ودعت الحكومة العراقية ايضا الى “تحمل مسؤوليتها اتجاه ماتتعرض له الطفولة في العراق”. يشار الى ان المادة 30 من الدستور العراقي تتضمن ان تكفل الدولة للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم، كما تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون.

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