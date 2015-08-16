 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الحشد الشعبي يؤمن طريقا استراتيجيا يربط الانبار بمحافظة نينوى

الحشد الشعبي يؤمن طريقا استراتيجيا يربط الانبار بمحافظة نينوى
اخبار و تقارير - الأنبار : متابعة العدالة - 1:12 - 03/09/2025 - عدد القراء : 543

 

افاد مصدر امني في محافظة الانبار،، تأمين طريق استراتيجي يربط محافظة الانبار بمحافظة نينوى من خطر الاسلحة غير المنفلقة.
وقال العبيدي في تصريح صحفي ان “قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بعملية تأمين طريق الحضر بمحافظة الموصل وصولا الى قضاء حديثة غربي الانبار من بقايا التنظيم الاجرامي والاجسام المفخخة ويعد هذا الطريق من اهم الطرق الاستراتيجية التي تربط محافظة الانبار بالمحافظات الشمالية”.
واضاف ان “تأمين طريق الحضر _ حديثة جاء بالتزامن مع نشر سيطرات امنية ثابتة ومتحركة على الطرق الصحراوية القريبة من الطريق المستهدف لمنع عمليات تسلل داعش الارهابي واقامة سيطرات وهمية لاستهداف القوات الامنية والمدنيين”.
وبين ان “قوات الحشد الشعبي ابطلت مفعول عدد من العبوات الناسفة وردم السواتر الترابية التي انشاءها عناصر التنظيم الاجرامي ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار
blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
30°
33°
Fri
35°
Sat
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2025 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية