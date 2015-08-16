الحشد الشعبي يؤمن طريقا استراتيجيا يربط الانبار بمحافظة نينوى

افاد مصدر امني في محافظة الانبار،، تأمين طريق استراتيجي يربط محافظة الانبار بمحافظة نينوى من خطر الاسلحة غير المنفلقة.

وقال العبيدي في تصريح صحفي ان “قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بعملية تأمين طريق الحضر بمحافظة الموصل وصولا الى قضاء حديثة غربي الانبار من بقايا التنظيم الاجرامي والاجسام المفخخة ويعد هذا الطريق من اهم الطرق الاستراتيجية التي تربط محافظة الانبار بالمحافظات الشمالية”.

واضاف ان “تأمين طريق الحضر _ حديثة جاء بالتزامن مع نشر سيطرات امنية ثابتة ومتحركة على الطرق الصحراوية القريبة من الطريق المستهدف لمنع عمليات تسلل داعش الارهابي واقامة سيطرات وهمية لاستهداف القوات الامنية والمدنيين”.

وبين ان “قوات الحشد الشعبي ابطلت مفعول عدد من العبوات الناسفة وردم السواتر الترابية التي انشاءها عناصر التنظيم الاجرامي ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار

